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В Беларуси третьих и последующих детей с вводом программы семейного капитала родилось на 40% больше
06.06.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Результаты программы семейного капитала 2015-2019 годов доказали ее эффективность:
Тогда семейный капитал назначался в виде единовременной безналичной выплаты в размере $10 тыс. при рождении или усыновлении третьего или последующих детей.
С 1 января текущего года программа семейного капитала продлена на новый пятилетний срок — по 31 декабря 2024 года включительно. Размер семейного капитала установлен в белорусских рублях (теперь это Br22,5 тыс.) с последующей ежегодной индексацией. Основная новация программы — расширение направлений досрочного использования семейного капитала: на улучшение жилищных условий нуждающимся, получение услуг в сфере здравоохранения и образования. Эта норма распространяется в том числе на капитал, назначенный по программе 2015-2019 годов.
Правом досрочного использования воспользовались уже более 14 тыс. многодетных семей.
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Результаты программы семейного капитала 2015-2019 годов доказали ее эффективность: число семей, в которых родились третьи и последующие дети, увеличилось на 40% по...
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