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Призывники будут принимать присягу без родных и близких — Минобороны

09.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Призывники будут принимать присягу без родных и близких — Минобороны
Призывники в Беларуси впервые будут принимать присягу без приглашенных родных и близких, те смогут посмотреть ритуал онлайн, сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны учитывает эпидемиологическую обстановку в своей деятельности. Поэтому в стране не проводились торжественные мероприятия во время отправки нового пополнения в войска. А все новобранцы после прибытия в войска прошли двухнедельную изоляцию.

Изменения коснулись и принятия присяги. «Впервые она пройдет без приглашенных родных и близких. Но весь церемониал будет соблюден. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию с самых массовых мест принятия присяги — из 72 ОУЦ (72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов) и Марьиной Горки», — рассказала официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

Родители смогут посмотреть онлайн, как их сыновья принимают присягу. Но и сами отцы и матери солдат готовят видеопоздравления детям. «Их покажут во время торжественных мероприятий после церемонии присяги», — добавила Наталья Гаврусик.

После церемонии присяги военнослужащих ждут концерт и праздничные мероприятия.

По информации БелТА

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