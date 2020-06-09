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Призывники будут принимать присягу без родных и близких — Минобороны
09.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Минобороны учитывает эпидемиологическую обстановку в своей деятельности. Поэтому в стране не проводились торжественные мероприятия во время отправки нового пополнения в войска. А все новобранцы после прибытия в войска прошли двухнедельную изоляцию.
Изменения коснулись и принятия присяги. «Впервые она пройдет без приглашенных родных и близких. Но весь церемониал будет соблюден. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию с самых массовых мест принятия присяги — из 72 ОУЦ (72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов) и Марьиной Горки», — рассказала официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.
Родители смогут посмотреть онлайн, как их сыновья принимают присягу. Но и сами отцы и матери солдат готовят видеопоздравления детям. «Их покажут во время торжественных мероприятий после церемонии присяги», — добавила Наталья Гаврусик.
После церемонии присяги военнослужащих ждут концерт и праздничные мероприятия.
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