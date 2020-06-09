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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Между Минском и Кишиневом может появиться прямое железнодорожное сообщение Это обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и Премьер-министр Молдовы Ион Кику. Белорусский посол также подчеркнул...

Это обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и Премьер-министр Молдовы Ион Кику.Белорусский посол также подчеркнул дальнейшую готовность Беларуси делиться накопленным опытом в области модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите