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Между Минском и Кишиневом может появиться прямое железнодорожное сообщение

09.06.2020 18:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и Премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Белорусский посол также подчеркнул дальнейшую готовность Беларуси делиться накопленным опытом в области модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове.

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Это обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и Премьер-министр Молдовы Ион Кику. Белорусский посол также подчеркнул...
 
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