|
Будут довольны все. Погода в Гомеле в выходные
12.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июнь решил долго не раскачиваться и дарит нам настоящее лето. Уже неделю одни гомельчане изнывают от жары, а другие — никак не нарадуются потеплению. Но, похоже, в этот уик-энд будут довольны и те и другие. И даже дачники перестанут ворчать. В выходные,
Уже сегодня вечером южный ветер начнет менять направление и температура начнет понижаться.
В субботу ожидается не выше +27°C, вечером грозы.
В воскресенье — +26°C, утром и днем дожди.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июнь решил долго не раскачиваться и дарит нам настоящее лето.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)