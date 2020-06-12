Будут довольны все. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Июнь решил долго не раскачиваться и дарит нам настоящее лето. Уже неделю одни гомельчане изнывают от жары, а другие — никак не нарадуются потеплению. Но, похоже, в этот уик-энд будут довольны и те и другие. И даже дачники перестанут ворчать. В выходные, обещает pogoda.by, гомельчан ждет то самое лето.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уже сегодня вечером южный ветер начнет менять направление и температура начнет понижаться.

В субботу ожидается не выше +27°C, вечером грозы.

В воскресенье — +26°C, утром и днем дожди.

Хороших выходных, друзья!

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