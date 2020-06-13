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Свалка под Гомелем отравляет воду, воздух и может вызвать онкологию. «Вечерний выпуск»

13.06.2020 06:14 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Экологическое ЧП разворачивается в деревне Лопатино, что примерно, в шести километрах от Гомеля. Здесь находится промышленная площадка по переработке отходов. По словам местных жителей, она работает с большей мощностью, чем нужно; отравляет почву; воздух; воду и здоровье людей. Сегодня по этому поводу в очередной раз проходило собрание местных жителей. На котором должны были быть и представители власти. Они не приехали, вместо этого отчитались в госСМИ о проделанной работе. Последняя надежда жителей — открытое обращение в Администрацию президента и полное препятствие проезду техники, свозящей в деревню мусор.

СН 12.06.2020

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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