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Захоронения польских военных в Глубоком посетила делегация из Польши

16.06.2020 — Новости Общества | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Захоронения польских военных в Глубоком посетила делегация из Польши

 

Глубокое посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальски.

На городском кладбище «Коптевка» в Глубоком недавно появилось необычное захоронение. В нем собраны фрагменты надгробных крестов с уцелевшими надписями на польском языке, которые датируются началом 20-х годов прошлого века.

 


Захоронения польских военных в Глубоком посетила делегация из Польши

 

В беседе с Артуром Михальски заместитель председателя райисполкома Татьяна Тарасевич подчеркнула, что собранные фрагменты – часть истории края, которую нельзя предать забвению.

Найдены кресты были в ноябре прошлого года во время ремонта здания штаба военной части. Говорят, вблизи этого места ранее существовало польское военное кладбище.

По форме сохранившиеся фрагменты напоминают кресты, установленные на кладбище «Коптевка» на могилах польских военнослужащих того же периода. Поэтому и было принято решение разместить найденные артефакты там же возле захоронения иностранных военнослужащих №7792.

 


Захоронения польских военных в Глубоком посетила делегация из Польши

 

Поприветствовав гостей, а также собравшихся верующих, епископ Витебской католической епархии Олег Буткевич совершил молитву об упокоении всех почивших солдат, после чего подчеркнул, как важно знать и помнить историю, хранить веру и руководствоваться в жизни духовно-нравственными ценностями.

– Большое спасибо белорусской стороне за уважительное отношение к истории, за плодо­творное сотрудничество, выдачу необходимых разрешений на обновление могил польских солдат на «Коптевке». Финансовую поддержку на проведение данных работ оказало Министерство культуры и национального наследия Польши, – отметил Артур Михальски. – Слова искренней признательности, благодарности отдельно хочется выразить за проявленное бережное отношение к найденным крестам. Ведь их можно было бы убрать как ненужный материал, а вы перенесли их на кладбище, чтобы сохранить как память о погибших.

По окончании встречи Татьяна Тарасевич подчеркнула, что захоронение иностранных военнослужащих на «Коптевке» не единственное в районе. И местная власть прилагает все усилия для сохранения каждого из них в надлежащем виде, привлекая для этих целей и общественность.

Также Татьяна Леонидовна отметила, что на протяжении последних лет Глуботчина активно укрепляет дружественные связи с несколькими регионами Польши. Даже сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация не мешает сотрудничеству, правда, работа проходит пока дистанционно.

Фото vg-gazeta.by.

Vitvesti.by

 
 
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  Глубокое посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальски. На городском кладбище «Коптевка» в Глубоком
 
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