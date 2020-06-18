В Рогачевском районе задержали мужчин с сетями и тремя сотнями рыбин. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы в отношении троих местных жителей, сообщает СК.





Троих рыбаков с незаконным уловом утром 17 июня возле озера Большое Комарино обнаружили сотрудники Жлобинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. Они вызвали следственно-оперативную группу.

У мужчин нашли шесть сетей и 299 особей рыбы.

Вред, причиненный окружающей среде, составил более 11 тысяч рублей.





Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы.