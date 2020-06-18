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В Рогачевском районе задержали мужчин с сетями и тремя сотнями рыбин. Возбуждено уголовное дело
18.06.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы в отношении троих местных жителей, сообщает СК.
Троих рыбаков с незаконным уловом утром 17 июня возле озера Большое Комарино обнаружили сотрудники Жлобинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. Они вызвали следственно-оперативную группу.
У мужчин нашли шесть сетей и 299 особей рыбы.
Вред, причиненный окружающей среде, составил более 11 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы.
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У мужчин нашли шесть сетей и 299 особей рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, составил более 11 тысяч рублей
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