В Пинском районе двое мужчин отобрали у 18-летней девушки хаски. Возбуждено уголовное дело за грабеж

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Пинского района подозреваются в хищении породистой собаки, сообщает СК .



Фото: Следственный комитет

Вечером 16 июня 25-летний мужчина с товарищем возле дома в деревне Осница похитили хаски у 18-летней девушки. Они вырвали у нее из рук поводок и засунули собаку в авто.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц.

Собаку вернули хозяйке, подозреваемых задержали. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности.