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В Пинском районе двое мужчин отобрали у 18-летней девушки хаски. Возбуждено уголовное дело за грабеж
18.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двое жителей Пинского района подозреваются в хищении породистой собаки, сообщает
Вечером 16 июня 25-летний мужчина с товарищем возле дома в деревне Осница похитили хаски у 18-летней девушки. Они вырвали у нее из рук поводок и засунули собаку в авто.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц.
Собаку вернули хозяйке, подозреваемых задержали. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности.
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В Пинском районе двое мужчин отобрали у 18-летней девушки хаски. Возбуждено уголовное дело за грабеж
Подозреваемых задержали, собаку вернули хозяйке.
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