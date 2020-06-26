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Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников

26.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экран монитора вместо учебной доски и класс почти из  двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников. Среди широкой аудитории онлайн-слушателей директора лесхозов, лесничие, мастера леса, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты. Такой центр единственный в стране. Он оборудован современными симуляторами для обучения управлению лесными машинами.
 
 
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Экран монитора вместо учебной доски и класс почти из  двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников....
 
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