|
Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников
26.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкран монитора вместо учебной доски и класс почти из двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников. Среди широкой аудитории онлайн-слушателей директора лесхозов, лесничие, мастера леса, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты. Такой центр единственный в стране. Он оборудован современными симуляторами для обучения управлению лесными машинами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экран монитора вместо учебной доски и класс почти из двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)