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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников Экран монитора вместо учебной доски и класс почти из двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников....

Экран монитора вместо учебной доски и класс почти из двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников. Среди широкой аудитории онлайн-слушателей директора лесхозов, лесничие, мастера леса, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты. Такой центр единственный в стране. Он оборудован современными симуляторами для обучения управлению лесными машинами.