«Хотел купить «вышиванки». Сотрудник МЧС постоял в очереди в Symbal.by - и лишился работы

Источник материала: Tut.by

23 июня майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by — хотел купить вышиванки и был задержан . А после этого стало известно, что спасатель лишился работы — об этом сообщил телеграм-канал NEXTA. В истории попробовал разобраться TUT.BY.

Друзья Дмитрия говорят, что их шокировало это известие: все, кто знаком с Шафранским, знают, что он просто жил этой работой — и другой жизни себе не представлял. Они обратились в СМИ, говорят, что с коллективным письмом к министру Ващенко с просьбой разобраться в сложившейся ситуации обратились и коллеги Дмитрия из ПАСЧ-8 Первомайского РОЧС Минска — мол, просят восстановить на работе высококвалифицированного специалиста.





Друзья и коллеги Дмитрия характеризуют его как человека скромного и самоотверженного, без остатка преданного профессии. Многие очень переживают за его дальнейшую судьбу, говорят, что МЧС для майора Шафранского — это больше, чем просто работа. И как он теперь без нее?

В профессии Дмитрий Шафранский уже 17 лет. Два года назад сайт ведомства в проекте #МЧС20 писал о Дмитрии как об одном из лучших работников ведомства. В статье говорилось, что «еще курсантом Командно-инженерного института Дмитрий не раз отмечался благодарностями начальника института и был удостоен стипендии Президента». Вуз он окончил с отличием, после чего стал работать начальником караула в Витебске. За отличную работу и решительные действия при тушении пожаров и спасении людей Дмитрий Шафранский неоднократно поощрялся руководством Витебского областного управления МЧС, Витебского городского исполнительного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Затем Дмитрию предложили вернуться в родной институт в качестве преподавателя. Здесь он участвовал в научных исследованиях, был автором научных статей. С 2015 года Дмитрий Шафранский вернулся в спасатели — стал начальником дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части. Последнее время работал в ПАСЧ-8 Первомайского района Минска.





С журналистами Дмитрий сначала говорить не хочет — признается, что пока он и вся его семья в замешательстве. Шафранский, говорит, надеется, что министр во всем разберется.

О событиях вечера 23 июня Дмитрий говорит неохотно. Не скрывает — да, стоял в очереди в symbal.by.

— Я знал про этот магазин, знал, что у них распродажа. Хотел купить майки. Вышиванки. Считаю, что это красиво. И Румас ходит, и президент вышиванку носит…

Об обстоятельствах своего задержания, увольнения, а также обращении, которое якобы передано от коллектива в МЧС Дмитрий больше рассказывать ничего не хочет.

— Чем будете заниматься теперь? — спрашиваем мы. — Надеетесь на восстановление?

— Сейчас пойду в лес. Похожу, подумаю. Пока я в шоке. Но пожарные — они своих в беде не бросают. Если так не будет, то пачками будем погибать. Нас и руководство на это нацеливает, этому учит и министр. Поверьте, в министерстве много хороших людей, много ребят, настоящих, настоящих спасателей. Это настоящее мужское министерство. Так что можете быть спокойны, что вы в безопасности.

Как известно TUT.BY из собственных источников, в трудовой книжке Дмитрия стоит запись о прекращении трудовых отношений по инициативе работника.

Два сотрудника ПАСЧ-8, с которыми нам удалось пообщаться, не хотят комментировать дело Шафранского даже анонимно, говоря о том, что «лично они никакого обращения не составляли и не подписывали, бумаги, распространенной телеграм-каналом, в оригинале не видели».

После разговора с Дмитрием TUT.BY связался с официальным представителем МЧС Виталием Новицким. Он лаконично ответил, что обсуждать «коллективное обращение», о котором говорят TUT.BY, друзья Шафранского, не видит смысла — в адрес МЧС или лично министра Ващенко оно не поступало.