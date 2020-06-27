На территории Пинского района образованы участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

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Решение Пинского районного исполнительного комитета от 23.06.2020 года № 814

Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев заявления граждан, обладающих избирательным правом, протоколы собраний трудовых коллективов, руководящих органов районных организационных структур общественных объединений, политических партий, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать на территории Пинского района 56 участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. Установить количественный состав участковых комиссий не более 13 человек. Утвердить состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь (прилагается). Данное решение опубликовать в семидневный срок в газете «Полесская правда» и разместить на интернет-странице Пинского районного исполнительного комитета официального сайта Брестского областного исполнительного комитета.

Председатель райисполкома И.М. Брилевич

Управляющий делами В.Г. Миленчук

Состав участковых комиссий

по выборам Президента Республики Беларусь

Участковая комиссия Березовичского участка

для голосования № 1

(центр – д. Берёзовичи, пер. Школьный, д. 6А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-61-30)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бобель Лидия Константиновна – от граждан путем подачи заявления; Ботвинко Светлана Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Гетман Наталья Николаевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Громада Ева Степановна – от граждан путем подачи заявления; Козак Мария Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кондратюк Геннадий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Наумчик Наталья Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Совпель Александра Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Упировец Виктория Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая комиссия Бобриковского участка

для голосования № 2

(центр – д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 8,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-54-91)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Дрозд Юрий Александрович – от граждан путем подачи заявления; Кохнович Людмила Сергеевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Наривончик Ольга Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Подшивалов Сергей Валерьевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Розжаловец Наталья Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Супранович Михаил Александрович – от граждан путем подачи заявления; Хомич Татьяна Ивановна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия

Малоплотницкого участка для голосования № 3

(центр – д. Малая Плотница, ул. Первомайская, д. 38,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-30-83-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Завадская Елена Александровна – от граждан путем подачи заявления; Ильючик Владимир Константинович – от граждан путем подачи заявления; Ильючик Елена Збышевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Ковальчук Людмила Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Пригодич Надежда Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Семыкин Дмитрий Витальевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Шляжко Леонид Леонидович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Плоскинского участка

для голосования № 4

(центр – д. Плоскинь, ул. Первомайская, д. 49,

сельский клуб, тел. 8-0165-30-97-44)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Колесникович Светлана Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Кохнович Наталья Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Мохор Елена Михайловна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Наварич Галина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Шляжко Владимир Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Шляжко Наталья Константиновна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Ярмош Алла Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая комиссия Доброславского участка

для голосования № 5

(центр – д. Доброславка, ул. Ленина, д. 33,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-95-44)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Быкович Жанна Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Карвацкий Евгений Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Ковалевич Татьяна Яковлевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Михалевич Елена Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Ненадовец Татьяна Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Старик Ольга Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Суховерхий Иван Константинович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Боричевичского участка

для голосования № 6

(центр – д. Боричевичи, ул. Центральная, д. 1,

административное здание Боричевичского сельского

исполнительного комитета, тел. 8-0165-38-38-35)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Андрусевич Людмила Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Гриб Елена Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Касперович Тамара Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Ковалевич Юрий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Крыльчук Лариса Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Охремчук Тамара Фёдоровна – от граждан путем подачи заявления; Пашковец Владимир Георгиевич – от граждан путем подачи заявления; Солоснюк Вера Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шабатько Александр Николаевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Шпаковский Василий Дмитриевич – от граждан путем подачи заявления; Язубец Людмила Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Валищенского участка

для голосования № 7

(центр – аг. Валище, ул. Октябрьская, д. 12,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-51-42)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Андриевич Тамара Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Вощило Игорь Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Гришковец Виктор Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Коверчик Елена Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Лозюк Светлана Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Лукашевич Татьяна Фёдоровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Павлович Григорий Александрович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Середич Иосиф Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления; Снитко Алла Дмитриевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая комиссия Озаричского участка

для голосования № 8

(центр – д. Озаричи, ул. Первомайская, д. 37,

сельская библиотека, тел. 8-0165-30-27-10)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Дейнека Марина Владимировна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Довбыш Елена Моисеевна – от трудового коллектива ГУО «Озаричский ясли-сад Пинского района»; Михалевич Екатерина Леонидовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Позняк Иван Евдокимович – от граждан путем подачи заявления; Савчук Алексей Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Струневская Нина Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Труцык Владимир Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чугай Валентина Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Чугай Виталий Константинович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Клетнянского участка

для голосования № 9

(центр – д. Клетная, ул. Центральная, д. 61А,

сельский Дом фольклора, тел. 8-0165-68-00-70)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Бахур Людмила Павловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Борищук Нина Романовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Вакульчик Геннадий Адамович – от граждан путем подачи заявления; Вильковская Наталья Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Дейнека Александр Николаевич – от трудового коллектива Клетнянского лесничества ГЛХУ «Телеханский лесхоз»; Лозюк Яков Яковлевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Слиж Анна Викторовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая комиссия Городищенского участка

для голосования № 10

(центр – п. Городище, ул. Лунинецкая, д. 28,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-44-22)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Багдасарян Виктор Григорьевич – от граждан путем подачи заявления; Богдан Владимир Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Водчиц Анжелика Анатольевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Гук Инна Геннадьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Дьякончук Инна Святославовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Коновалова Елена Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Косяк Ольга Валентиновна – от граждан путем подачи заявления; Лищинец Галина Константиновна – от граждан путем подачи заявления; Минич Людмила Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Пронько Елена Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Самусевич Мария Дмитриевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Почаповского участка

для голосования № 11

(центр – д. Почапово, ул. Зеленая, д. 1,

административное здание открытого

акционерного общества «Почапово», тел. 8-0165-68-33-88)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Гумбар Любовь Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Корзан Наталья Георгиевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; Левша Вероника Иосифовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Малявка Любовь Иосифовна – от граждан путем подачи заявления; Минич Александр Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Рачкова Алеся Викторовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Сидорчук Ольга Фёдоровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Скребель Олег Леонтьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Солоневич Виталий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Счастный Адам Александрович – от трудового коллектива ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района; Уласюк Ирина Алексеевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Купятичского участка

для голосования № 12

(центр – д. Купятичи, ул. 24 Съезда, д. 1Б,

государственное учреждение образования

«Купятичская средняя школа» Пинского района, тел. 8-0165-30-76-65)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Гмир Николай Иванович – от граждан путем подачи заявления; Гмир Светлана Константиновна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Дворанинович Олег Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кривецкая Ольга Сергеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Левданская Алёна Витальевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Молочко Людмила Александровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Рулькевич Любовь Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Самуйлик Ирина Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Хорошко Александр Александрович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Дубойского участка

для голосования № 13

(центр – д. Дубое, ул. 60 лет Октября, д. 14,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-59-84)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Белоус Анатолий Вячеславович – от граждан путем подачи заявления; Ворон Светлана Леонидовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Кисель Николай Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Климовец Анжелика Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Кохнюк Алексей Алексеевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Никончук Василий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Орехова Светлана Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Павловец Светлана Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Юрчик Елена Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая комиссия Кончицкого участка

для голосования № 14

(центр – д. Кончицы, ул. Советская, д. 3,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-65-15)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Богданович Алёна Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Климова Татьяна Романовна – от граждан путем подачи заявления; Кос Наталья Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; Красько Раиса Петровна – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Лагодич Светлана Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Лебедевская Тамара Георгиевна – от Пинской районной организации Коммунистической партии Беларуси; Невар Владимир Михайлович – от граждан путем подачи заявления; Пригодич Виктор Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Сафронова Людмила Сафониевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая комиссия Каменского участка

для голосования № 15

(центр – д. Камень, ул. 50 лет БССР, д. 37,

административное здание Загородского сельского исполнительного комитета,

тел. 8-0165-68-04-73)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Богатко Вячеслав Сергеевич – от администрации трудового коллектива КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак»; Зновец Светлана Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Левошик Светлана Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Погост-Загородский ясли-сад Пинского района»; Мисюк Ирина Альфредовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Приловская Алла Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Ребковец Геннадий Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Хомич Татьяна Михайловна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая комиссия Борковского участка

для голосования № 16

(центр – д. Борки, ул. Ленина, д. 23,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-25-29)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Богданец Наталья Антоновна – от граждан путем подачи заявления; Бонцевич Галина Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Ворон Галина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Завадская Инна Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Коптюх Борис Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Селюжицкий Юрий Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Щуцкий Василий Иванович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Вязского участка

для голосования № 17

(центр – д. Вяз, ул. Центральная, д. 15,

государственное учреждение образования «Вязский ясли-сад Пинского района»,

тел. 8-0165-67-91-93)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Бондич Дмитрий Петрович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Деменчук Надежда Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Мисюк Елена Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Пашкевич Василий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Пошелюк Анна Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Стефанович Татьяна Владимировна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шпаковский Виктор Филиппович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Каллауровичского участка

для голосования № 18

(центр – д. Каллауровичи, ул. Ленина, д. 1А,

сельский клуб, тел. 8-0165-39-85-96)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Боричевский Михаил Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Вакулич Владимир Ильич – от граждан путем подачи заявления; Вакулич Галина Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Волкович Любовь Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Зельман Юрий Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Марчук Анна Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Новныко Валентина Александровна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Сеньковец Виктор Ануфриевич – от граждан путем подачи заявления; Солоснюк Александр Антонович – от граждан путем подачи заявления; Хомич Вера Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шабалина Ольга Сергеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая комиссия Ласицкого участка

для голосования № 19

(центр – д. Ласицк, ул. Советская, д. 10,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-51-42)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Боричевская Людмила Сергеевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Васильева Татьяна Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Дубина Инесса Георгиевна – от трудового коллектива ГУО «Ласицкая средняя школа» Пинского района; Игнатович Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Мишкович Тамара Владимировна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Подлужная Виолетта Николаевна – от Пинской районной организации Коммунистической партии Беларуси; Рогаль Валентина Яковлевна – от граждан путем подачи заявления; Садовская Светлана Витальевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Чинько Светлана Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая комиссия Логишинского участка

для голосования № 20

(центр – г.п. Логишин, ул. Ленина, д. 106,

молодежный Центр культуры, тел. 8-0165-31-51-70)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Гусина Людмила Иосифовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Линкевич Павел Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Нарбут Сергей Леонидович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Петрукович Ирина Витальевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Петько Эдуард Иосифович – от граждан путем подачи заявления; Припутневич Елена Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Садовский Анатолий Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Стефанович Людмила Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Тиханов Андрей Викторович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Ковнятинского участка

для голосования № 21

(центр – д. Ковнятин,

ул. Веселая, д. 57, сельский клуб, тел. 8-0165-30-56-75)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Лукашевич Анна Георгиевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Припутневич Галина Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Протасюк Наталья Яковлевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Рокало Илья Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Ролинская Алла Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Сидорович Галина Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Шушко Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Лемешевичского участка

для голосования № 22

(центр – д. Лемешевичи, ул. Пионерская, д. 12,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-68-42-58)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Буката Раиса Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Гаврилович Александр Михайлович – от граждан путем подачи заявления; Завадский Виктор Петрович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Ковальчук Елена Сафроновна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Лемешевская Нина Витальевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Пустынович Павел Александрович – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Хлебус Галина Антоновна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шевчук Елена Петровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Якимуш Тамара Леонидовна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Лопатинского участка

для голосования № 23

(центр – аг. Лопатино, ул. Советская, д. 7А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-49-75)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бокша Людмила Алексеевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Гальчук Светлана Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Гмир Василий Адамович – от граждан путем подачи заявления; Денисевич Светлана Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Дехтерук Наталия Витальевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Журавлёва Юлия Брониславовна – от граждан путем подачи заявления; Петько Владимир Павлович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Фурсевич Валентин Клементьевич – от граждан путем подачи заявления; Яроцкая Ольга Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая комиссия Лыщенского участка

для голосования № 24

(центр – д. Лыще, ул. Чекана, д. 33А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-29-55)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Вредун Лилия Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Жимань Наталья Алексеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Котович Ирина Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Линкевич Казимир Викторович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Пригодич Константин Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Пригодич Юрий Константинович – от граждан путем подачи заявления; Суховерхая Наталья Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Лыщенская средняя школа» Пинского района.

Участковая комиссия Заборовского участка

для голосования № 25

(центр – д. Заборовцы, ул. Центральная, д. 82В,

государственное учреждение образования «Заборовский ясли-сад Пинского района»,

тел. 8-0165-67-92-60)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Корзун Ирина Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кохнюк Василий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лодыга Татьяна Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Похольчук Анатолий Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Селивон Людмила Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Середич Елена Павловна – от граждан путем подачи заявления; Стрижич Юлия Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая комиссия Пучинского участка

для голосования № 26

(центр – д. Пучины, ул. Колхозная, д. 50,

сельский клуб, тел. 8-0165-39-01-10)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Головач Наталья Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Колесникович Галина Адамовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Колесникович Елена Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Лешкевич Михаил Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Малейчук Диана Леонидовна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Хведькович Александр Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Хведькович Анатолий Михайлович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Мерчицкого участка

для голосования № 27

(центр – д. Мерчицы, ул. Полесская, д. 61,

административное здание Мерчицкого сельского

исполнительного комитета, тел. 8-0165-39-65-47)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Беловец Игорь Иванович – от граждан путем подачи заявления; Василевская Оксана Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Жовнерик Людмила Степановна – от граждан путем подачи заявления; Зенютич Анна Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Кузюр Анна Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Лихота Наталья Вячеславовна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Молчан Фёдор Константинович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Шмат Жанна Яковлевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шумко Светлана Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая комиссия Молотковичского участка

для голосования № 28

(центр – аг. Молотковичи, ул. Ленина, д. 11,

административное здание Молотковичского сельского исполнительного

комитета, тел. 8-0165-38-93-99)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Довгер Антонина Сергеевна – от трудового коллектива ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат»; Дубина Анатолий Данилович – от граждан путем подачи заявления; Изотов Вячеслав Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Каллаур Юлия Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Кравченко Александр Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Кулеш Наталия Петровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Невар Наталья Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Новак Алина Викторовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Новак Надежда Юрьевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Приходько Алёна Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста; Якубчик Вера Александровна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Житновичского участка

для голосования № 29

(центр – д. Житновичи, ул. Юбилейная, д. 5,

административное здание Житновичского лесничества,

тел. 8-0165-36-71-23)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Гуринович Юрий Максимович – от трудового коллектива Житновичского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз»; Дьякончук Людмила Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Курохтин Сергей Сергеевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Литвинчук Валентина Леонидовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Юхнюк Тамара Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Домашицкого участка

для голосования № 30

(центр – д. Домашицы, ул. Садовая, д. 20А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-31-44)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Боричевский Роман Витальевич – от трудового коллектива ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района; Дубинина Ольга Алексеевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Захарова Оксана Георгиевна – от граждан путем подачи заявления; Климовец Василий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Кондратюк Эдуард Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Семашко Татьяна Александровна – от граждан путем подачи заявления; Тарасёнок Дмитрий Святославович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Товстыка Александр Иосифович – от граждан путем подачи заявления; Товстыка Наталья Николаевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая комиссия Садового участка

для голосования № 31

(центр – п. Садовый, ул. Советская, д. 2,

Дом культуры открытого акционерного общества

«Пинский винодельческий завод», тел. 8-0165-30-72-43)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Борисенко Галина Степановна – от граждан путем подачи заявления; Борисенко Леонид Вячеславович – от граждан путем подачи заявления; Громада Аксинья Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Громада Игорь Олегович – от граждан путем подачи заявления; Козицкая Татьяна Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Кузюр Иван Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лисенкова Елена Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Литвинко Тамара Дмитриевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Локун Александр Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления; Щепетильников Вадим Владимирович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ярутич Алла Михайловна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Новодворского участка

для голосования № 32

(центр – аг. Новый Двор, ул. Цветочная, д. 2А,

административное здание Новодворского сельского

исполнительного комитета, тел. 8-0165-30-91-94)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Будько Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Гузаревич Валентина Николаевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Гузаревич Елена Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Ерш Валентина Семёновна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Коховец Иван Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Марчук Людмила Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Мацкевич Валентина Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Наривончик Виталий Евгеньевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Наривончик Михаил Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Скрипник Иван Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Шпаковский Пётр Адамович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Чуховского участка

для голосования № 33

(центр – д. Чухово, ул. Октябрьская, д. 52А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-81-24)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Богдан Александр Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Бонцевич Нина Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Грицкевич Елена Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Кирикович Валентина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Кирикович Павел Павлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Пригодич Степан Иосифович – от граждан путем подачи заявления; Ребковец Елена Адамовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Свирид Елена Владимировна – от трудового коллектива ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района; Симонович Мария Карповна – от граждан путем подачи заявления; Шпаковский Алексей Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Шуляк Сергей Сергеевич – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Участковая комиссия Ботовского участка

для голосования № 34

(центр – д. Ботово, ул. Советская, д. 38А,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-39-37-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Блошко Наталья Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Лисюк Андрей Степанович – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Мухоровская Лидия Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Сергеева Наталья Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Суховерхий Николай Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Тихомиров Константин Андреевич – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Шпаковский Василий Иванович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Стошанского участка

для голосования № 35

(центр – д. Стошаны, ул. Советская, д. 64,

сельский Дом фольклора, тел. 8-0165-67-97-44)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Войтко Василий Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления; Ерш Константин Григорьевич – от граждан путем подачи заявления; Коховец Светлана Яковлевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Назарко Татьяна Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Попитич Винера Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Припутневич Иосиф Антонович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Шостакович Любовь Яковлевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Оснежицкого участка

для голосования № 36

(центр – аг. Оснежицы, ул. Ленина, д. 22,

районный Центр культуры и досуга, тел. 8-0165-39-12-54)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Бусько Юрий Евгеньевич – от трудового коллектива филиала «Нефтеперекачивающая станция «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; Джежора Татьяна Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Лебедевская Мария Фёдоровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Петрашкевич Светлана Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Пикулик Елена Аркадьевна – от граждан путем подачи заявления; Пригодич Лариса Константиновна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Стасевич Светлана Павловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Фильчаков Александр Викторович – от граждан путем подачи заявления; Чечун Татьяна Владимировна – от трудового коллектива Оснежицкого районного Центра культуры и досуга; Юха Сергей Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Якубец Валерий Павлович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Запольского участка

для голосования № 37

(центр – д. Галево, ул. Юная, д. 7,

учебный корпус учреждения образования «Пинский

государственный аграрный технологический колледж»,

тел. 8-0165-30-36-97)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Баранчук Тамара Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Жидецкий Сергей Степанович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Заранко Михаил Сергеевич – от граждан путем подачи заявления; Кохнюк Степан Михайлович – от трудового коллектива учреждения «Пинская районная ветеринарная станция»; Кулишевич Валерий Антонович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лекунович Татьяна Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Лозюк Светлана Семёновна – от граждан путем подачи заявления; Лукьянчук Ольга Валерьевна – от граждан путем подачи заявления; Муга Светлана Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления; Наривончик Дмитрий Дмитриевич – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Хопец Татьяна Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Участковая комиссия Галевского участка

для голосования № 38

(центр – д. Галево, ул. Юная, д. 7,

учебный корпус учреждения образования «Пинский

государственный аграрный технологический колледж»,

тел. 8-0165-30-36-97)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Богатко Инна Андреевна – от граждан путем подачи заявления; Зубко Валентина Евгеньевна – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Кирилко Елена Чеславовна – от граждан путем подачи заявления; Кулишевич Олег Валерьевич – от граждан путем подачи заявления; Мехведь Лилия Евгеньевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Наривончик Галина Валентиновна – от граждан путем подачи заявления; Пашкевич Владимир Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Пискун Людмила Степановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Полещук Светлана Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Солоневич Валентина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Тумилович Татьяна Стефановна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Участковая комиссия Оховского участка

для голосования № 39

(центр – аг. Охово, ул. 50 лет Октября, д. 56,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-85-99)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Андрейчук Мария Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Будько Анна Александровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Кисель Дмитрий Григорьевич – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Кисель Любовь Петровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Ладыга Светлана Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Литвинец Василий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Мовшук Николай Дмитриевич – от граждан путем подачи заявления; Романюк Людмила Сидоровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Торчило Сергей Андреевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая комиссия Кошевичского участка

для голосования № 40

(центр – д. Кошевичи, ул. Центральная, д. 26,

государственное учреждение образования

«Кошевичская средняя школа» Пинского района, тел. 8-0165-39-63-48)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Колб Виктор Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Колб Екатерина Фёдоровна – от трудового коллектива ГУО «Кошевичская средняя школа» Пинского района; Колесникович Валентина Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Кондратюк Александр Геннадьевич – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Мороз Дмитрий Вячеславович – от граждан путем подачи заявления; Наумовец Нина Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Пархутич Татьяна Александровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Попова Ирина Александровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Симоновец Тамара Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Шарко Николай Сергеевич – от граждан путем подачи заявления; Шкроба Виктор Анатольевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая комиссия Парохонского участка

для голосования № 41

(центр – аг. Парохонск, ул. Ленина, д. 3,

сельский Центр культуры и досуга, тел. 8-0165-37-81-45)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Гаркович Светлана Степановна – от граждан путем подачи заявления; Жарун Марина Леонтьевна – от граждан путем подачи заявления; Кирикович Тамара Сергеевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Коцуба Валентина Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кудина Елена Иосифовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Лосич Светлана Павловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Малыщицкая Людмила Александровна – от граждан путем подачи заявления; Репетуха София Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Хвостюк Юрий Ананьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Чечун Константин Константинович – от граждан путем подачи заявления; Шелест Андрей Николаевич – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Березцовского участка

для голосования № 42

(центр – д. Березцы, ул. Центральная, д. 61,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-67-99-81)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Вершилович Алексей Леонидович – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Волчкович Григорий Яковлевич – от граждан путем подачи заявления; Герасимович Григорий Иванович – от граждан путем подачи заявления; Зельман Анна Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Ковалевич Надежда Петровна – от граждан путем подачи заявления; Кравец Вячеслав Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Пикун Евгений Александрович – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз молодежи».

Участковая комиссия Вишевичского участка

для голосования № 43

(центр – д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 13,

государственное учреждение образования «Центр творчества

детей и молодежи» Пинского района, тел. 8-0165-68-06-93)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бартош Валентина Яковлевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Гаврилович Виктор Викторович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Заранко Татьяна Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Левошко Алла Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Лыбко Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Морецкая Алла Викторовна – от граждан путем подачи заявления; Половец Нина Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Стрелец Светлана Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Шиловец Константин Дмитриевич – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Участковая комиссия Пинковичского участка

для голосования № 44

(центр – д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 35,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-35-46)

в составе 13 (тринадцати) человек, персонально:

Балук Оксана Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Пинковичский ясли-сад Пинского района»; Бурина Наталья Анатольевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Гнедько Наталья Александровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Головач Людмила Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Данилович Степан Павлович – от граждан путем подачи заявления; Дудко Мария Павловна – от трудового коллектива ГУО «Пинкович-ская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района; Дыдышко Александр Михайлович – от граждан путем подачи заявления; Кисель Дмитрий Павлович – от граждан путем подачи заявления; Колесник Светлана Николаевна – от трудового коллектива ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»; Куделич Виталий Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Кульчицкая Людмила Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профес-сионального союза работников образования и науки; Надирова Елена Павловна – от граждан путем подачи заявления; Полюхович Ирина Анатольевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая комиссия Плещицкого участка

для голосования № 45

(центр – аг. Плещицы, ул. Школьная, д. 39,

сельский Центр культуры и досуга, тел. 8-0165-38-47-74)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Аврамчук Елена Степановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»; Бобович Василий Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Боричевская Надежда Леонидовна – от трудового коллектива ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района; Бушик Юрий Геннадьевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Вандрович Александр Иванович – от граждан путем подачи заявления; Германович Антонина Александровна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Гончарова Лидия Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Есько Вита Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Сергеюк Алина Вацлавовна – от граждан путем подачи заявления; Середич Александра Сидоровна – от граждан путем подачи заявления; Товстыка Наталья Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая комиссия Лосичского участка

для голосования № 46

(центр – д. Лосичи, ул. Светлая, д. 13,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-67-69-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Андриевич Денис Николаевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Богатко Александр Георгиевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Бокша Евгения Брониславовна – от граждан путем подачи заявления; Боричевская Мария Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Невдах Наталья Ксенофонтовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Стефанович Светлана Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Ярмош Наталья Вячеславовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая комиссия Стытычевского участка

для голосования № 47

(центр – д. Стытычево, ул. Мирная, д. 20,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-39-96)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Богнат Лариса Алексеевна – от трудового коллектива ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района; Довыденко Валерий Сергеевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Клименко Мария Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Пронько Вера Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Сачковская Людмила Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Сачковский Михаил Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чолач Елена Иосифовна – от трудового коллектива ГУО «Стытычевский ясли-сад Пинского района»; Шиманская Нина Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Шкроба Николай Степанович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Поречского участка

для голосования № 48

(центр – д. Поречье, ул. Центральная, д. 214А,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-57-30)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бощук Галина Алексеевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Бощук Нина Владимировна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Дворанинович Людмила Николаевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Демидович Дмитрий Анатольевич – от трудового коллектива Поречского лесничества ГЛХУ «Телехан-ский лесхоз»; Кравчук Вита Александровна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Кравчук Иван Евгеньевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Лозюк Анжелика Эдуардовна – от граждан путем подачи заявления; Сахарук Ирина Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Юшкевич Наталья Сергеевна – от трудового коллектива ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц» Пинского района.

Участковая комиссия Тобульского участка

для голосования № 49

(центр – д. Тобулки, ул. Южная, д. 2,

административное здание Поречского сельского

исполнительного комитета, тел. 8-0165-39-22-21)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Данилевич Галина Андреевна – от граждан путем подачи заявления; Дорофейчик Людмила Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района; Гайдук Людмила Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Жук Светлана Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Козак Ольга Степановна – от граждан путем подачи заявления; Мельник Ольга Сергеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Терешко Наталья Романовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Ткач Павел Фёдорович – от граждан путем подачи заявления; Фридрик Павел Никонович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Сошненского участка

для голосования № 50

(центр – аг. Сошно, ул. Центральная, д. 47,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-47-03)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Годовон Светлана Леонтьевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Кисель Юрий Павлович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ковалевич Семён Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Колесникович Людмила Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Малыщицкий Николай Павлович – от трудового коллектива Сошненского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз»; Стоян Алёна Валерьевна – от граждан путем подачи заявления; Суховерхая Любовь Петровна – от граждан путем подачи заявления; Чечун Елена Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чечун Елена Романовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая комиссия Дубновичского участка

для голосования № 51

(центр – д. Дубновичи, ул. Почтовая, д. 2,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-38-24-37)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Гузич Роман Владимирович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Корженевич Павел Адамович – от граждан путем подачи заявления; Костюк Светлана Владимировна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Михалевич Наталья Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Хандрико Светлана Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая комиссия Ставокского участка

для голосования № 52

(центр – д. Ставок, ул. Советская, д. 4А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-21-30)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Водчиц Виктория Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Горбач Валерий Леонидович – от водителей трудового коллектива ОАО «Ставокское»; Горошко Виктор Аркадьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Клетаница Ольга Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Короваевич Александр Фёдорович – от граждан путем подачи заявления; Куцко Владимир Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Лебедевская Елена Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района; Малащицкая Ольга Петровна – от производственной бригады № 2 трудового коллектива ОАО «Ставок-ское»; Новик Александр Александрович – от граждан путем подачи заявления; Степанюк Татьяна Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Огиевич Василий Михайлович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая комиссия Хойновского участка

для голосования № 53

(центр – д. Хойно, ул. Молодежная, д. 22А,

государственное учреждение образования

«Хойновский детский сад-базовая школа Пинского района», тел. 8-0165-30-53-38)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Бабич Валентина Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Будай Александр Александрович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Гордейчук Людмила Ильинична – от граждан путем подачи заявления; Корец Алёна Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Ломако Любовь Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Март Галина Фёдоровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Юхнюк Олег Григорьевич – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Жидченского участка

для голосования № 54

(центр – аг. Жидче, ул. Школьная, д. 2Б,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-76-69)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Авдейчук Любовь Фёдоровна – от граждан путем подачи заявления; Балбуцкий Алексей Федорович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Гладкий Вадим Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Демчук Галина Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Литвинюк Алла Леонидовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Пальчевская Кристина Александровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Трофимович Наталья Степановна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая комиссия Городищенского больничного

участка для голосования № 55

(центр – д. Городище, ул. Леоненко, д. 1,

клуб учреждения здравоохранения «Брестская областная

психиатрическая больница «Городище», тел. 8-0165-67-45-37)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Диковицкая Оксана Николаевна – от трудового коллектива хозяйственно-обслуживающего персонала УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Кузьмич Наталья Николаевна – от трудового коллектива 5-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Теляк Татьяна Владимировна – от трудового коллектива 3-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Туров Евгений Георгиевич – от трудового коллектива 2-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Шкроба Ольга Степановна – от трудового коллектива 1-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище».

Участковая комиссия Молотковичского больничного

участка для голосования № 56

(центр – аг. Молотковичи, ул. Морозова, д. 2В,

зал заседаний филиала «Больница «Молотковичи»

учреждения здравоохранения «Пинская центральная больница», тел. 8-0165-38-97-98)

в составе 5 (пяти) человек, персонально: