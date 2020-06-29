Запрет на использование воды сняли, но кое-где еще стоят питьевые цистерны (адреса)

Источник материала: Tut.by

На некоторых улицах Минска в понедельник еще стоят питьевые цистерны. Напомним, на прошлой неделе в двух крупных районах столицы был запрет на использование для питья водопроводной воды — она была плохого качества.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Запрет на использование воды Фрунзенском и Московском районах сняли днем 27 июня, он действовал больше двух суток.

Похоже, кое-где минчане еще жалуются на качество воды из крана. В понедельник 29 июня подвоз воды организован по таким адресам:

ул. Берута, 14;

ул. Чигладзе, 8;

ул. Матусевича, 14;

ул. Пушкина, 37.

Что случилось с водой

Напомним, проблемы с водой у жителей Московского и Фрунзенского районов Минска начались утром 24 июня. К полуночи на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя , использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Люди выстраивались в огромные очереди к источникам питьевой воды. В магазинах воду разбирали мгновенно: спрос вырос в 10−15 раз, сообщали в МАРТ.

Минчане активно помогали друг другу: горожане подвозили воду пожилым людям, мамам с маленькими детьми, в детские дома, больницы. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 27 июня запрет был снят .

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды — в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.

Сообщалось, что пострадавшие от грязной воды минчане смогут не платить за воду в июне.