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Запрет на использование воды сняли, но кое-где еще стоят питьевые цистерны (адреса)
29.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На некоторых улицах Минска в понедельник еще стоят питьевые цистерны. Напомним, на прошлой неделе в двух крупных районах столицы был запрет на использование для питья водопроводной воды — она была плохого качества.
Запрет на использование воды Фрунзенском и Московском районах
Похоже, кое-где минчане еще жалуются на качество воды из крана. В понедельник 29 июня подвоз воды организован по таким адресам:
Что случилось с водой
Напомним,
Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Люди выстраивались в огромные
Минчане активно
Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк
Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды — в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.
Сообщалось, что пострадавшие от грязной воды минчане смогут
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На некоторых улицах Минска в понедельник еще стоят питьевые цистерны. Напомним, на прошлой неделе в двух крупных районах столицы был запрет на использование для...
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