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Теннисистка Кристина Дмитрук: в стране созданы все условия для роста спортсменов
29.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси рассказала о важности государственной поддержки спорта:
"У меня есть твердое ощущение, что в Беларуси сейчас созданы все условия для того, чтобы прогрессировали молодые спортсмены. Для тенниса это особенно важно - без должной поддержки здесь сложно построить карьеру. В Беларуси она есть. Со мной, например, работает тренер из Нидерландов. Приехал в Беларусь! Очень помогает наша академия тенниса - и финансами, и кортами, и мячами. По большому счету, эта поддержка со стороны государства, Белорусской федерации тенниса и спортивных структур и стала залогом того, что сегодня я занимаю уже 17-ю строчку мирового рейтинга среди юниоров!"
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Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси рассказала о важности государственной поддержки спорта: "У меня есть твердое ощущение, что в Беларуси сейчас...
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