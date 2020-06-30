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В Минске прошла церемония начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна
30.06.2020 21:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О проектах, которые важны с точки зрения имиджа и статуса страны на мировой аренеВ Минске прошла торжественная церемония начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Напомним, возводить их будут за счет китайской стороны в рамках линии технико-экономической помощи КНР Беларуси. Это решение было достигнуто на высшем уровне во время встречи Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Будущие объекты действительно впечатляют своими масштабами. Стадион, который займет место в границах Партизанского проспекта и улиц Ванеева и Долгобродской, будет вмещать 33 тысячи болельщиков. На арене можно будет проводить отборочные матчи чемпионата Европы, мира и даже поединок за Суперкубок УЕФА. Объект будет соответствовать четвертой - Высшей - категории Европейского союза футбольных ассоциаций. Общая площадь застройки 48 тысяч квадратных метров, высота здания почти 42 метра. Стадион будет выполнен в стилистике национальных символов, олицетворяющих дружбу между Беларусью и Китаем.
Что же касается бассейна, он международного стандарта общей площадью чуть более 7 гектаров и будет возведен в границах улиц Домашевской, Кальварийской и Харьковской. Объект будет построен по всем требованиям Международной федерации плавания, а значит сможет принимать планетарные форумы по всем водным видам спорта. Комплекс разделен на зоны - для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Зрительный зал сможет принять чуть более 6 тысяч человек. В комплексе будут соревновательный и разминочный бассейны, гидроканал, бассейн для прыжков в воду, спортивные и тренажерные залы. Фасад здания будет выполнен в форме пяти соединенных ромбов, символизирующих белорусские узоры. Высота здания почти 31 метр.
На торжественной церемонии начала строительства объектов побывал Павел Капуцкий.
Старт строительства Национального футбольного стадиона и бассейнаВот так бассейн будет выглядеть через три года. Пока за белорусские деньги подготовлена строительная площадка. Остальное берет на себя Китай. Примерно 120 миллионов долларов.
Символическую ленточку сегодня перерезали на стадионе "Динамо" посол Китая Цуй Цимин и первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Дистанционные работы по проектированию не останавливались даже в разгар пандемии.
Стадион станет символом дружбы Беларуси и КитаяЦуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси: "Китай и Беларусь - это железные братья, хорошие партнеры и друзья, которые доверяют друг другу. После распространения короновируса мы объединили усилия, оказывая помощь и поддержку".
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, его искренности и умения дружить. За 8 лет до 15-го года мы в общей сложности получили от КНР такого вида помощи в размере 130 млн долларов. Начиная с 15-го года после встречи наших лидеров, мы ежегодно получаем 130 млн долларов в год".
Строительство социального жилья, терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы, студенческого общежития, проекты в "Великом камне". И вот теперь два спортивных объекта.
Это называется "стадионная дипломатия"Беларусь не первая страна, где Китай возводит футбольные арены. В основном Поднебесная помогает Африке. Вот такой стадион возвели в Анголе. А это Танзания. Есть в списке Конго и Уганда.
Площадка возле стадиона "Трактор", где домашние игры проводят команды Высшей лиги "Ислочь" и ФК "Минск", уже подготовлена. Кстати, старый стадион ожидает реконструкция.
Игорь Шлойдо, председатель ФК "Минск": "Вся футбольная общественность с нетерпеньем ждет начала строительства. На этом стадионе наши футболисты наверное заиграют по-новому, будут лучше, они будут обязаны играть на этом стадионе в красивый футбол, результативный".
Владимир Базанов, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола": "Мы очень много заявляли для проведения какого-то хорошего мероприятия футбольного с участием нашей страны, финала, допустим, Лиги Европы, Лиги Чемпионов, Суперкубка и практически нам всегда отказывали. Потому что ну нету у нас пока такого стадиона. Если мы будем такой иметь, я думаю, что мы 100 процентов сможем считать, что мы выиграли".
На стадион рассчитывают потратить столько же, сколько и на бассейн: 120 миллионов долларовКазалось бы, в Минске уже есть современный стадион, где можно принимать международные футбольные матчи. И более того, их проводят. Но у "Динамо" для игры номер один есть большой минус: арена больше рассчитана на легкую атлетику, и вот эти беговые дорожки существенно удаляют трибуны от поля. Из-за этого страдают болельщики и телекартинка. На стадион рассчитывают потратить столько же, сколько и на бассейн: 120 миллионов долларов.
Срок строительства - 40 месяцев. Бассейн планируют возвести чуть быстрее: ровно за три года.
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О проектах, которые важны с точки зрения имиджа и статуса страны на мировой арене В Минске прошла торжественная церемония начала строительства Национального...
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