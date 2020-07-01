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Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором
01.07.2020 12:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации. Они позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей. Также медиацией могут воспользоваться юрлица или индивидуальные предприниматели.
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С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации. Они позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и...
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