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Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором

01.07.2020 12:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации. Они позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей. Также медиацией могут воспользоваться юрлица или индивидуальные предприниматели.

Подробнее на БелТА.


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С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации. Они позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и...
 
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