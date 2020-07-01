Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором

Источник материала: БT

С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации. Они позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей. Также медиацией могут воспользоваться юрлица или индивидуальные предприниматели.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите