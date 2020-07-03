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«Таких заявлений принесли уже очень много». Гомельчане просят перепроверить свои подписи за потенциальных кандидатов в президенты

03.07.2020 06:12 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Олег Левенец из Гомеля подписался за выдвижение в кандидаты в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, однако Советская районная комиссия города забраковала все подписи за данных кандидатов. Гомельчанин решил бороться за свои подписи и отправил обращение чиновникам.

«Занёс сегодня в свою городскую избирательную комиссию обращение с просьбой проверить достоверность оставленных мною подписей за выдвижение Валерия Цепкало и Виктора Бабарико кандидатами в президенты Беларуси», — пишет на своей странице в Фейсбук Олег.

При этом, по его словам, секретарь, принимавшая заявления, сообщила, что подобных заявлений горожане подали уже очень много. Кроме того, чиновница не исключает, что ответ будет иметь лишь разъяснительный характер.

«Сказали, что таких заявлений принесли уже очень много и они скорее всего ответят на все обращения граждан коллективно на своём сайте. Что ж, посмотрим!» — пишет Олег.

Несмотря на это, гомельчанин просит в обращении сообщить информацию о проверке подлинности его подписи, её результатах и причинах, по которым подпись была признана недостоверной.

 
Теги: Гомель
 
 
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