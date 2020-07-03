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В Лопатино приезжал губернатор. Полигон работает, не смотря на запреты. «Вечерний выпуск»

03.07.2020 06:12 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

На жителей деревни Лопатино наконец-то обратили внимание. Напомним, они борются за ликвидацию вредного предприятия по переработке отходов. На предприятие приезжал губернатор гомельской области и распорядился его ликвидировать, в том числе наложили некоторые запреты. Но, по словам местных жителей, оно так и продолжает работать.

СН 02.07.2020

 
Теги: Новости
 
 
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