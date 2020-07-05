ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как заполнять формы персонифицированного учета

05.07.2020 — Новости Общества | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гомельская Правда

7 июля состоится прямая линия с начальником отдела персонифицированного учета областного управления Фонда социальной защиты населения Петровской Ольгой Брониславовной.

С 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 38-91-11 она ответит на вопросы о заполнении, сроках и способах предоставления сведений персонифицированного учета по формам ПУ-1 «Анкета застрахованного лица», ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении», ПУ-3 «Индивидуальные сведения».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля состоится прямая линия с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома КУЛЕШ Татьяной Николаевной. По вопросам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чем была наполнена уходящая неделя - расскажем в "Главном эфире"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика