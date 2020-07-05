Как заполнять формы персонифицированного учета

Источник материала: Гомельская Правда



С 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 38-91-11 она ответит на вопросы о заполнении, сроках и способах предоставления сведений персонифицированного учета по формам ПУ-1 «Анкета застрахованного лица», ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении», ПУ-3 «Индивидуальные сведения».