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Как заполнять формы персонифицированного учета
05.07.2020 — Новости Общества | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская Правда7 июля состоится прямая линия с начальником отдела персонифицированного учета областного управления Фонда социальной защиты населения Петровской Ольгой Брониславовной.
С 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 38-91-11 она ответит на вопросы о заполнении, сроках и способах предоставления сведений персонифицированного учета по формам ПУ-1 «Анкета застрахованного лица», ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении», ПУ-3 «Индивидуальные сведения».
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