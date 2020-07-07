Погода на неделю: до +23 тепла и оранжевый уровень опасности из-за гроз

Источник материала: Драгічынскі веснік

Если вы устали изнемогать от жары, то у нас для вас хорошие новости — на этой неделе знойные дни сменятся более комфортной погодой. Такой вывод можно сделать из данных Дрогичинской метеостанции.

Сегодня, 6 июля, синоптики передают до +29 градусов тепла днем и до +17 ночью. Во второй половине дня возможны дожди и вечером грозы.

Во вторник, 7 июля, по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. В Дрогичинском районе ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части района пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни. В дневные часы температура воздуха будет достигать не более +22°C.

В среду, 8 июля, возможны кратковременные дожди и до +22 тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4-9 м/с.

Идентичная погода сохранится и в четверг, 9 июля. Ночью и утром возможен слабый туман. Местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем – до +22°C.

В пятницу, 10 июля, жаркая погода вернется, по прогнозам будет до +27 градусов тепла. Ночью и утром передают слабый туман, а днем пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

В субботу, 11 июля, температура воздуха днем будет достигать +27, а то и до +29°C. На большей части района пройдут небольшие дожди, местами грозы.

В воскресенье, 12 июля, возможны кратковременные дожди и грозы и до +23 градусов тепла.