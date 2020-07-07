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Тост с авокадо, мягким сыром и помидором

07.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • Зерновой тостовый хлеб,
  • мягкий сыр,
  • авокадо,
  • помидоры черри,
  • смесь прованских трав,
  • лимон.
Тостовый хлеб подсушиваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Тем временем нарежем авокадо на тонкие пластинки. Сбрызгиваем их соком половинки лимона. 

Несмотря на высокую калорийность (в 100 г - 212 ккал), авокадо способствует похудению благодаря легкоусвояемым мононенасыщенным жирам. Кроме того, плод не содержит холестерин.  Диетологи рекомендуют этот продукт людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма. 

Помидоры черри режем пополам. Тост разрезаем пополам на прямоугольники. На хлеб намазываем мягкий сыр. 

Жирность некоторых мягких сыров достигает 75 %, а калорийность колеблется в районе 300 Ккал на 100 граммов продукта. Чем нежнее и мягче консистенция сыра и чем легче он намазывается, тем он жирнее. Таким образом, рекомендуется ежедневно употреблять не более 50 граммов мягкого  сыра.

Слой сыра посыпаем прованскими травами. На сыр выкладываем слайсы авокадо.  На авокадо снова намазываем сыр. Присыпаем прованскими травами. На сыр кладем половинки черри. В идеале подавать тосты еще теплыми. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  Зерновой тостовый хлеб, мягкий сыр, авокадо, помидоры черри, смесь прованских трав, лимон. Тостовый хлеб подсушиваем на сухой сковороде до...
 
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