Источник материала: БT

Зерновой тостовый хлеб,

мягкий сыр,

авокадо,

помидоры черри,

смесь прованских трав,

лимон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тост с авокадо, мягким сыром и помидором Возьмем: Зерновой тостовый хлеб, мягкий сыр, авокадо, помидоры черри, смесь прованских трав, лимон. Тостовый хлеб подсушиваем на сухой сковороде до...

Возьмем:Тостовый хлеб подсушиваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Тем временем нарежем авокадо на тонкие пластинки. Сбрызгиваем их соком половинки лимона.Помидоры черри режем пополам. Тост разрезаем пополам на прямоугольники. На хлеб намазываем мягкий сыр.Слой сыра посыпаем прованскими травами. На сыр выкладываем слайсы авокадо. На авокадо снова намазываем сыр. Присыпаем прованскими травами. На сыр кладем половинки черри. В идеале подавать тосты еще теплыми.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.