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Прогноз погоды на 8 июля

07.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в основном будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса. 

8 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.

Минск.        Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %), днем небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Ночью и утром слабый туман. +9 +11, +18 +20

Гродно. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ночью и утром местами по городу слабый туман. +8 +10 , +16 +18

Брест. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ночью и утром местами по городу слабый туман. +9 +11, +19 +21

Гомель. Ночью и утром кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %), возможна гроза. Днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). +11 +13, +20 +22

Могилев. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90 %), возможны грозы. +11 +13, +18 +20

Витебск. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90 %), возможны грозы. +12 +14, +18 +20    

9 июля. Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с        +18 +20

10 июля. Облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь Ветер южной четверти 3-8 м/с +20 +22

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погодные условия в основном будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.  8 июля опасных метеорологических явлений не ожидается. ...
 
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