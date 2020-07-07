ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси создана система оказания кардиологической помощи по мировым стандартам

07.07.2020 19:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология". К слову, уже в августе в центре планируется открытие двух новых операционных лабораторий с новейшим оборудованием. Также в процессе строительства - корпус гибридной хирургии для проведения операций с использованием инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелой патологией. В эксплуатацию центр введут к 2024 году.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Сегодня РНПЦ, кардиологические диспансеры, которые есть в областных центрах, кардиологические отделения в районных больницах - это та система, которая обеспечивает оказание необходимой кардиологической помощи по всем современным мировым стандартам как нашему населению, так и иностранным пациентам".

Вице-премьер отметил, что за прошлый год центр заработал более миллиона восьмисот тысяч долларов на экспорте услуг, и добавил, что иностранные пациенты по фамилиям знают белорусских врачей и целенаправленно приезжают к конкретному специалисту. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология". К слову, уже в августе в центре планируется открытие двух новых...
 
Новости дня
Новости общества
 
От оберегов до кукол-трансформеров. Народные традиции продолжают в Скирмантове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика