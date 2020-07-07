|
В Беларуси создана система оказания кардиологической помощи по мировым стандартам
07.07.2020 19:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология". К слову, уже в августе в центре планируется открытие двух новых операционных лабораторий с новейшим оборудованием. Также в процессе строительства - корпус гибридной хирургии для проведения операций с использованием инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелой патологией. В эксплуатацию центр введут к 2024 году.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Сегодня РНПЦ, кардиологические диспансеры, которые есть в областных центрах, кардиологические отделения в районных больницах - это та система, которая обеспечивает оказание необходимой кардиологической помощи по всем современным мировым стандартам как нашему населению, так и иностранным пациентам".
Вице-премьер отметил, что за прошлый год центр заработал более миллиона восьмисот тысяч долларов на экспорте услуг, и добавил, что иностранные пациенты по фамилиям знают белорусских врачей и целенаправленно приезжают к конкретному специалисту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология". К слову, уже в августе в центре планируется открытие двух новых...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)