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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси создана система оказания кардиологической помощи по мировым стандартам Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология". К слову, уже в августе в центре планируется открытие двух новых...

Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология". К слову, уже в августе в центре планируется открытие двух новых операционных лабораторий с новейшим оборудованием. Также в процессе строительства - корпус гибридной хирургии для проведения операций с использованием инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелой патологией. В эксплуатацию центр введут к 2024 году.Вице-премьер отметил, что за прошлый год центр заработал более миллиона восьмисот тысяч долларов на экспорте услуг, и добавил, что иностранные пациенты по фамилиям знают белорусских врачей и целенаправленно приезжают к конкретному специалисту.