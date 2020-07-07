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Владимир Андрейченко: Равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России
07.07.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРавноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России - такое мнение сегодня высказал Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Заседание прошло в онлайн-режиме. Говорили об общих ценностях, о паритете во всех базовых сферах жизни государства и общества как главных составляющих реального укрепления суверенитета, наращивания экономического потенциала и сохранения национально-культурной идентичности народов.
Обсудили и необходимость скорейшего открытия границ - это позволит восстановить нормальный режим работы экономики, адаптировать ее к новым вызовам и повысить конкурентоспособность. Сегодня это одно из принципиальных направлений работы комиссий Парламентского собрания.
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Равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России - такое мнение сегодня высказал Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко...
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