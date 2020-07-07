Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Андрейченко: Равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России Равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России - такое мнение сегодня высказал Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко...

Равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России - такое мнение сегодня высказал Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Заседание прошло в онлайн-режиме. Говорили об общих ценностях, о паритете во всех базовых сферах жизни государства и общества как главных составляющих реального укрепления суверенитета, наращивания экономического потенциала и сохранения национально-культурной идентичности народов.Обсудили и необходимость скорейшего открытия границ - это позволит восстановить нормальный режим работы экономики, адаптировать ее к новым вызовам и повысить конкурентоспособность. Сегодня это одно из принципиальных направлений работы комиссий Парламентского собрания.