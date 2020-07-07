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Игорь Сергеенко проведет прием граждан в Шарковщинском райисполкоме
07.07.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра прием граждан в Шарковщинском райисполкоме проведет глава Администрации Президента. На вопросы Игорь Сергеенко начнет отвечать в 10:30. Выездные приемы руководителей госаппарата позволяют напрямую выявлять и оперативно решать проблемы жителей регионов.
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Завтра прием граждан в Шарковщинском райисполкоме проведет глава Администрации Президента. На вопросы Игорь Сергеенко начнет отвечать в 10:30. Выездные приемы...
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