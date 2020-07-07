ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стали известны результаты ЦТ по белорусскому. Отличников почти в два раза больше, чем в 2019-м

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Республиканском институте контроля знаний сообщили, что 7 июля появились результаты ЦТ по белорусскому языку. В этом году максимальные 100 баллов по данному предмету получили 78 абитуриентов.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На испытание по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек. Максимальные 100 баллов получили 78 человек. Для сравнения, в прошлом году таких счастливчиков было 42.

А вот число тех, кто сдал мову на минимум, то есть на ноль баллов, стало меньше. Летом 2020-го таких было всего 2 человека. В 2019-м — пять.

На вопрос, почему в этом году заметно больше отличников, директор РИКЗ Юрий Миксюк ответил, что причин тут может быть несколько. Одна из них, возможно, состоит в том, что абитуриенты лучше подготовились. Еще как вариант: задания оказались «более удобны» для выпускников — и ребята легче справились со всеми ловушками.

— В целом мы видим, что тест оказался по силам абитуриентам, — резюмировал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

В ближайшее время, уточняет собеседник, должны появиться результаты централизованного тестирования по русскому языку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В РИКЗ сообщили, что 7 июля появились результаты ЦТ по белорусскому языку. В этом году максимальные 100 баллов по данному предмету получили 78 абитуриентов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Online-фестиваль "Павлинка" на Купалье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика