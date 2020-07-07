Стали известны результаты ЦТ по белорусскому. Отличников почти в два раза больше, чем в 2019-м

Источник материала: Tut.by

В Республиканском институте контроля знаний сообщили, что 7 июля появились результаты ЦТ по белорусскому языку. В этом году максимальные 100 баллов по данному предмету получили 78 абитуриентов.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На испытание по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек. Максимальные 100 баллов получили 78 человек. Для сравнения, в прошлом году таких счастливчиков было 42.

А вот число тех, кто сдал мову на минимум, то есть на ноль баллов, стало меньше. Летом 2020-го таких было всего 2 человека. В 2019-м — пять.

На вопрос, почему в этом году заметно больше отличников, директор РИКЗ Юрий Миксюк ответил, что причин тут может быть несколько. Одна из них, возможно, состоит в том, что абитуриенты лучше подготовились. Еще как вариант: задания оказались «более удобны» для выпускников — и ребята легче справились со всеми ловушками.

— В целом мы видим, что тест оказался по силам абитуриентам, — резюмировал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

В ближайшее время, уточняет собеседник, должны появиться результаты централизованного тестирования по русскому языку.