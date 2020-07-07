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Стали известны результаты ЦТ по белорусскому. Отличников почти в два раза больше, чем в 2019-м
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Республиканском институте контроля знаний сообщили, что 7 июля появились результаты ЦТ по белорусскому языку. В этом году максимальные 100 баллов по данному предмету получили 78 абитуриентов.
На испытание по белорусскому языку в этом году
А вот число тех, кто сдал мову на минимум, то есть на ноль баллов, стало меньше. Летом 2020-го таких было всего 2 человека. В 2019-м — пять.
На вопрос, почему в этом году заметно больше отличников, директор РИКЗ Юрий Миксюк ответил, что причин тут может быть несколько. Одна из них, возможно, состоит в том, что абитуриенты лучше подготовились. Еще как вариант: задания оказались «более удобны» для выпускников — и ребята легче справились со всеми ловушками.
— В целом мы видим, что тест оказался по силам абитуриентам, — резюмировал директор РИКЗ Юрий Миксюк.
В ближайшее время, уточняет собеседник, должны появиться результаты централизованного тестирования по русскому языку.
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В РИКЗ сообщили, что 7 июля появились результаты ЦТ по белорусскому языку. В этом году максимальные 100 баллов по данному предмету получили 78 абитуриентов.
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