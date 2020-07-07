В милиции показали, как задержанные за граффити извиняются на камеру

Источник материала: Tut.by

МВД разместило видео с извинениями задержанных за нанесение граффити и наклеек, «направленных против существующей избирательной системы, государственных органов власти и управления». Как сообщает пресс-служба министерства, только за последние два месяца установлено 559 таких фактов. Большинство — в столице и Минской области.



Фото: TUT.BY

На первом видео — 18-летний житель Червенского района. Как утверждает МВД, молодой человек краской нанес различные надписи на дорожный знак и остановку общественного транспорта в агрогородке Ляды, а на улицах разбросал листовки.

«Молодой человек полностью сознался в содеянном и раскаялся. Он пояснил, что купил баллончик с красной краской в Минске, после чего приехал домой в Ляды, где разрисовал знак и стену остановки. Текст листовок он отыскал в интернете, распечатал и разбросал на улицах деревни. О том, что за совершение подобных действий предусмотрена ответственность, заверял, что не знал. К слову, в распространении листовок ему помогал 56-летний отец», — сообщает МВД.

Решением суда Червенского района за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов сын и отец привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 25 и 20 базовых величин каждый (675 и 540 рублей). Кроме того, за умышленное повреждение дорожного знака и автобусной остановки молодой человек оштрафован на 40 базовых величин (1080 рублей).

На втором видео 32-летний житель Молодечно извиняется за то, что «снимал на телефон и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции».

Молодой человек, всхлипывая, говорит, что совершил это «по дурости, для того чтобы хайпануться в этом телеграме». Решением суда задержанный привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей).

«Работа милиции, направленная на установление авторов „художеств“, продолжается в тесной связке с представителями местных исполнительных и распорядительных органов, жилищно-коммунального хозяйства, организациями, занимающимися перевозкой граждан и грузов», — сообщает МВД и напоминает об ответственности вплоть до уголовной за подобные действия.

Ведомство также призывает граждан «не проходить мимо» и сообщать о подобных правонарушениях.