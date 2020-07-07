|
Уголовное дело в отношении экс-главы Докшицкого района, выстрелившего в друга на охоте, закрыли
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что следствие по делу экс-главы местного райисполкома Олега Пинчука, который в феврале 2020 года, похоже, случайно
— Все Докшицы сейчас это обсуждают. В соответствии с
— Следствие по делу действительно прекращено, — подтвердила TUT.BY и одна из родственниц погибшего Валерия Янчака.
Олег Пинчук, который раньше отвечал на вопросы TUT.BY, на этот раз отказался от комментариев:
— Я больше не хочу и не буду общаться.
В управлении Следственного комитета по региону ограничились коротким комментарием.
— В подразделениях УСК по Витебской области данного уголовного дела нет, — сообщила TUT.BY официальный представитель регионального ведомства Оксана Лазько.
При этом в УСК не пояснили, прекращено ли расследование, и если да, то в связи с чем.
Бывший глава Докшицкого райисполкома Олег Пинчук с недавних пор работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза». Эту информацию TUT.BY подтвердили на предприятии.
— Пинчук ездит на работу в Глубокое, это в 25 километрах от Докшиц, — рассказывают местные.
Напомним, 21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте тогда еще председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Олега Пинчука не задерживали.
Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент
Олег Пинчук ранее
— В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.
19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета в Докшицком районе — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.
— Мне сказали поработать в Тумиловичском сельсовете — до мая: в этом месяце будет 20 лет, как я на госслужбе, — объяснил тогда свое новое назначение Пинчук. — А затем на должность председателя сельсовета вернется прежний руководитель — Геннадий Пацевич.
В апреле 50-летний Олег Пинчук написал заявление об уходе в отставку с государственной службы:
— До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Пока идет следствие, я — подозреваемый. Скрупулезно, дотошно. Мне, как я уже говорил раньше, очень тяжело на душе… Потом, исходя из результатов, чем все закончится, будет видно, что мне и как делать дальше,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что следствие по делу экс-главы местного райисполкома Олега Пинчука, который в феврале 2020 года, похоже, случайно застрелил на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)