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Уголовное дело в отношении экс-главы Докшицкого района, выстрелившего в друга на охоте, закрыли

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что следствие по делу экс-главы местного райисполкома Олега Пинчука, который в феврале 2020 года, похоже, случайно застрелил на охоте 37-летнего бизнесмена Валерия Янчака, закончилось. «Уголовное дело закрыли по амнистии. Пинчуку вернули оружие», — рассказали нам несколько жителей Докшиц.


Олег Пинчук в должности председателя Докшицкого райисполкома

— Все Докшицы сейчас это обсуждают. В соответствии с Законом об амнистии в связи с 75-летием Победы (официально опубликован 22 мая. — Прим. TUT.BY) следствие в отношении него по уголовному делу за причинение смерти по неосторожности прекращено. То есть до суда даже не дошло. Дело закрыли, по нашим данным, 27 мая — больше месяца назад. Пинчуку вернули оружие. К слову, он как заядлый охотник владеет не гладкоствольным оружием, а нарезным — то есть профессиональным, с оптикой, — рассказал источник TUT.BY.

— Следствие по делу действительно прекращено, — подтвердила TUT.BY и одна из родственниц погибшего Валерия Янчака.

Олег Пинчук, который раньше отвечал на вопросы TUT.BY, на этот раз отказался от комментариев:

— Я больше не хочу и не буду общаться.

В управлении Следственного комитета по региону ограничились коротким комментарием.

— В подразделениях УСК по Витебской области данного уголовного дела нет, — сообщила TUT.BY официальный представитель регионального ведомства Оксана Лазько.

При этом в УСК не пояснили, прекращено ли расследование, и если да, то в связи с чем.

Бывший глава Докшицкого райисполкома Олег Пинчук с недавних пор работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза». Эту информацию TUT.BY подтвердили на предприятии.

— Пинчук ездит на работу в Глубокое, это в 25 километрах от Докшиц, — рассказывают местные.


Фото: сайт «Витебскоблгаза»

Напомним, 21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте тогда еще председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Олега Пинчука не задерживали.

Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент назначил Олега Коваленка.

Олег Пинчук ранее рассказал TUT.BY, что сам написал заявление об увольнении с поста главы райисполкома:

— В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.

19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета в Докшицком районе — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.

— Мне сказали поработать в Тумиловичском сельсовете — до мая: в этом месяце будет 20 лет, как я на госслужбе, — объяснил тогда свое новое назначение Пинчук. — А затем на должность председателя сельсовета вернется прежний руководитель — Геннадий Пацевич.

В апреле 50-летний Олег Пинчук написал заявление об уходе в отставку с государственной службы:

— До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Пока идет следствие, я — подозреваемый. Скрупулезно, дотошно. Мне, как я уже говорил раньше, очень тяжело на душе… Потом, исходя из результатов, чем все закончится, будет видно, что мне и как делать дальше,
— признался в начале мая бывший чиновник.

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Источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что следствие по делу экс-главы местного райисполкома Олега Пинчука, который в феврале 2020 года, похоже, случайно застрелил на...
 
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