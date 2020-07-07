«Жильцы жалуются, что у вас не тот флаг висит». Можно ли вывешивать на окно бело-красно-белую символику?

Источник материала: Tut.by

По словам минчанина Андрея, бело-красно-белый флаг он вывесил в окне своей квартиры неделю назад. Никто из соседей с жалобой не приходил, не просил снять флаг, а 6 июля к Андрею в дверь постучал участковый милиционер. Оказалось, кто-то написал заявление.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Андрею 21 год, и эти президентские выборы для него как для избирателя станут первыми. В разговоре с TUT.BY молодой человек отмечает: он уже был наблюдателем на парламентских выборах, сейчас входит в штаб Виктора Бабарико.

— Видел, что в районе Новой Боровой висит много флагов, спросил у юристов, можно ли вешать флаг. Сказали «да». Для себя решил: это мое окно, могу повесить на него что угодно, имею на это право, — рассказывает Андрей.

Так неделю назад бело-красно-белый флаг появился на окне в центре Минска. Когда молодой человек был дома, к нему никто из соседей не приходил, на флаг не жаловался и не просил снять. А 6 июля в дверь постучал участковый милиционер.

— Чтобы привести этот диалог дословно, сразу записал его после ухода милиционера, — уточняет Андрей и показывает эти записи. — Я поинтересовался: что-то не так? Услышал: «Все в порядке, закон вы не нарушили. (…) Просто жильцы жалуются, что у вас не тот флаг висит». Спросил, должен ли тогда его снять. Участковый пояснил, что нет, не должен. Не понимаю, почему тогда приняли заявление, если это не является нарушением закона. Насколько знаю, бело-красно-белый флаг не относится к запрещенным символам. Тогда почему ко мне пришел участковый?

За комментарием TUT.BY обратился в ГУВД Мингорисполкома.

— Участковый инспектор выезжал по адресу с целью реагирования на поступившее сообщение от жильца этого же дома. В настоящий момент никаких мер воздействия не предпринято. Сотрудник приехал исключительно по поступившему сообщению, — говорит Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

В милиции не пояснили, можно вывешивать флаг в своем окне или нет. Мы попросили разъяснить этот момент правозащитника Валентина Стефановича:

— Не знаю нормативных актов, которые бы запрещали вывешивать бело-красно-белый флаг. Есть ограничение на использование незарегистрированной символики во время массовых мероприятий, но данный случай нельзя отнести к массовому мероприятию. На мой взгляд, здесь нет никакого состава правонарушения.