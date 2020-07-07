ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мозыре женщина продала квартиру, чтобы погасить кредиты, а ее муж похитил деньги и проиграл их

08.07.2020 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мозыре милиционеры раскрыли хищение почти 18 тысяч долларов, которые хранились на банковском счету. Деньги, принадлежавшие 34-летней жительнице райцентра, были потрачены на онлайн-ставках ее супругом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: besteonlinecasinos, pixabay.com

В милиции рассказали, что преступлению предшествовала история с потребительскими займами, которые потерпевшая взяла на свое имя по уговорам мужа. В общей сложности женщину кредитовали на сумму около 5 тысяч долларов. Валюта предназначалась для развития своего дела (подозреваемый уверял, что будет заниматься ремонтом компьютерной техники), однако в итоге была потрачена на повседневные нужды. Чтобы погасить долги, женщина решила продать квартиру.

— После сделки деньги были зачислены на банковский счет, который привязан к интернет-банкингу. Воспользовавшись инвалидностью супруги (та фактически лишена зрения), подозреваемый втайне перевел валюту сначала на карточку, а затем — на свой профиль в букмекерской конторе. На онлайн-ставках мужчина проиграл всю сумму, — отметили в милиции.

В последующем мужчина сам сообщил, что деньги исчезли со счета. После неудачной попытки самостоятельно отследить движение средств женщина обратилась в милицию.

Теперь 26-летний уроженец Гомеля признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному следователями за хищение в особо крупном размере путем использования компьютерной техники. Сотрудники милиции проверяют его на причастность к совершению иных преступлений.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному следователями за хищение в особо крупном размере путем использования компьютерной техники.
 
Новости дня
Новости общества
 
Традиции создания кукол сохраняют в Скирмантове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика