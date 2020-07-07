В Мозыре женщина продала квартиру, чтобы погасить кредиты, а ее муж похитил деньги и проиграл их

Источник материала: Tut.by

В Мозыре милиционеры раскрыли хищение почти 18 тысяч долларов, которые хранились на банковском счету. Деньги, принадлежавшие 34-летней жительнице райцентра, были потрачены на онлайн-ставках ее супругом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: besteonlinecasinos, pixabay.com

В милиции рассказали, что преступлению предшествовала история с потребительскими займами, которые потерпевшая взяла на свое имя по уговорам мужа. В общей сложности женщину кредитовали на сумму около 5 тысяч долларов. Валюта предназначалась для развития своего дела (подозреваемый уверял, что будет заниматься ремонтом компьютерной техники), однако в итоге была потрачена на повседневные нужды. Чтобы погасить долги, женщина решила продать квартиру.

— После сделки деньги были зачислены на банковский счет, который привязан к интернет-банкингу. Воспользовавшись инвалидностью супруги (та фактически лишена зрения), подозреваемый втайне перевел валюту сначала на карточку, а затем — на свой профиль в букмекерской конторе. На онлайн-ставках мужчина проиграл всю сумму, — отметили в милиции.

В последующем мужчина сам сообщил, что деньги исчезли со счета. После неудачной попытки самостоятельно отследить движение средств женщина обратилась в милицию.

Теперь 26-летний уроженец Гомеля признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному следователями за хищение в особо крупном размере путем использования компьютерной техники. Сотрудники милиции проверяют его на причастность к совершению иных преступлений.