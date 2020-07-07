Жителя Пинска осудили за неудачное ограбление магазина четырехлетней давности

Источник материала: Tut.by

В Пинске огласили приговор 22-летнему жителю города, который обвинялся в разбойном нападении на магазин. Об этом TUT.BY сообщил заместитель Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Инга Шкелер

В августе 2016 года обвиняемый закрыл лицо шарфом и зашел в магазин в деревне Посеничи. Там он достал незаряженный пневматический пистолет и потребовал у продавщицы деньги. В ответ женщина стала бросать в нападавшего все, что попадалось ей под руку. Под напором продавщицы молодой человек передумал грабить магазин и скрылся.

Выяснилось, что это житель Пинска. В 2015 году его «по малолетке» судили за кражу. Тогда пинчанину назначили наказание с отсрочкой. После нападения на магазин в 2016 году за нарушение условий отсрочки парня отправили в колонию, из-за чего злоумышленник пропал на некоторое время с радаров оперативников.

В 2019 году сотрудники уголовного розыска вышли на знакомого обвиняемого, который и рассказал обстоятельства нападения на магазин в Посеничах.

Суд посчитал вину пинчанина доказанной и назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.