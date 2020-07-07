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Жителя Пинска осудили за неудачное ограбление магазина четырехлетней давности
08.07.2020 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске огласили приговор 22-летнему жителю города, который обвинялся в разбойном нападении на магазин. Об этом TUT.BY сообщил заместитель Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.
В августе 2016 года обвиняемый закрыл лицо шарфом и зашел в магазин в деревне Посеничи. Там он достал незаряженный пневматический пистолет и потребовал у продавщицы деньги. В ответ женщина стала бросать в нападавшего все, что попадалось ей под руку. Под напором продавщицы молодой человек передумал грабить магазин и скрылся.
Выяснилось, что это житель Пинска. В 2015 году его «по малолетке» судили за кражу. Тогда пинчанину назначили наказание с отсрочкой. После нападения на магазин в 2016 году за нарушение условий отсрочки парня отправили в колонию, из-за чего злоумышленник пропал на некоторое время с радаров оперативников.
В 2019 году сотрудники уголовного розыска вышли на знакомого обвиняемого, который и рассказал обстоятельства нападения на магазин в Посеничах.
Суд посчитал вину пинчанина доказанной и назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
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Продавщица смогла отбиться от грабителя.
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