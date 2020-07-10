В Пинском районе завершили капремонт очередного участка дороги

Источник материала: Полесская правда





Дорожники Пинского района завершили капитальный ремонт подъезд к деревне Вулька-Лавская от автодороги Р-6. Здесь они заасфальтировали на 2 км, обустроили 8 съездов, укрепили обочины, оборудовали 2 остановки, установили 41 дорожный знак, искусственную неровность и нанесли разметку почти на 500 м кв.

Эта местная дорога общего назначения обеспечивает сообщение между населенными пунктами Валище, Хворосно, Вулька-Лавская с трассой Р-6. Протяженность ремонтируемого участка – 1,950 км.

Раньше здесь был булыжник. Пинское ДРСУ № 104 выполнило на участке капремонт. Дорожники разобрали булыжную мостовую, сделали новое основание из песчано-гравийной смеси и уложили асфальтобетонное покрытие на площади свыше 14 тысяч м кв. Вдоль дороги укреплены обочины, обустроено 8 съездов, заменена водопропускная труба, переустроены линии электропередач, произведена дорожная разметка общей площадью 461 м кв., установлен 41 дорожный знак.

Также работники ДРСУ № 104 оборудовали пару остановок общественного транспорта, перед подъездом к которым установили искусственную неровность.

Финансирование работ осуществлялось согласно Государственной программе по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 гг. из средств, направленных областным бюджетом.