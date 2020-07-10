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Дождливо и прохладно. Погода в Гродно в выходные
10.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет прохладно, а еще — временами ветрено и дождливо,
В субботу днем будет +18…20°C. Утром — облачно с прояснениями, возможен дождь и сильный ветер, днем — без осадков, вечером — сплошная облачность и снова дожди.
В воскресенье с утра будет облачно и дождливо, потом — переменная облачность без осадков. Температура воздуха — +16…18°C.
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
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В Гродно в выходные будет прохладно, а еще - временами ветрено и дождливо.
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