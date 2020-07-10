Дождливо и прохладно. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет прохладно, а еще — временами ветрено и дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +18…20°C. Утром — облачно с прояснениями, возможен дождь и сильный ветер, днем — без осадков, вечером — сплошная облачность и снова дожди.

В воскресенье с утра будет облачно и дождливо, потом — переменная облачность без осадков. Температура воздуха — +16…18°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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