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Дождливо и прохладно. Погода в Гродно в выходные

10.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет прохладно, а еще — временами ветрено и дождливо, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +18…20°C. Утром — облачно с прояснениями, возможен дождь и сильный ветер, днем — без осадков, вечером — сплошная облачность и снова дожди.

В воскресенье с утра будет облачно и дождливо, потом — переменная облачность без осадков. Температура воздуха — +16…18°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет прохладно, а еще - временами ветрено и дождливо.
 
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