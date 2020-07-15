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«Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая». Лукашенко встретился с активом Витебщины

15.07.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области надо развивать и поддерживать туризм. И несмотря на все предвыборные баталии не забывать про сельское хозяйство, потому что «кушать надо будет и после 9 августа». Об Александр Лукашенко заявил 15 июля на встрече с активом Витебской области, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время встречи Александр Лукашенко заявил, что в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса. В качестве примера он привел Витебск.

— Это красавец город. Да, «Славянский базар» всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки, — отметил белорусский лидер.

— Природа уникальная. И это надо использовать, — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что все областные центры в стране соединены с Минском хорошими современными дорогами, однако на этом останавливаться нельзя, нужно дальше развивать автодорожную сеть.

— Моя большая мечта, чтобы из Минска через Бегомль мы осуществили строительство этой дороги (в направлении Полоцка. — Прим.). Это очень важное направление. И мы, уверен, сделаем, — отметил Александр Лукашенко.

Президент так же отметил, что в области с 1995 года более 103 тыс. семей улучшили жилищные условия. Из них почти 8 тыс. — многодетные. Уровень малообеспеченности снизился с почти 50% до 6% в 2019 году.

— Вот это показатель. Это не наш показатель, это международный стандарт. Они это признают. Поэтому хорошее движение. Реальные доходы населения выросли почти в 7 раз, а зарплаты и пенсии — в 9 раз, — сказал президент.

Он подчеркнул, что основа развития любого государства — это «дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве»

— Никакие майданы и революции нас не спасут, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в стране есть программы и планы по крупным и малым городам, сельским поселениям, ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тыс. человек. И работа эта была начата именно с Орши в Витебской области.

— Здесь решено было сделать образец, пример, по которому должны развиваться такие регионы. У нас, по-моему, 11 таких городов, как Орша, и каждый имеет свою программу развития по примеру Орши, — сказал Александр Лукашенко и предупредил, что «спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным».

Президент обратил внимание, что обозначены все направления регионального развития, начиная от неперспективных деревень, хуторов, агрогородков, до районных и областных центров.

— Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске, — заявил президент.

Глава государства отметил, что как в целом по стране, так и в Витебской области наблюдаются положительные подвижки в сельском хозяйстве.

— Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой, — сказал Александр Лукашенко. — Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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