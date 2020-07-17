Суд по взрыву на салюте 3 июля: наказали начальника военной комендатуры, ему дали строгий выговор

Источник материала: Tut.by

Продолжается судебный процесс по делу о Минске во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, несколько человек пострадали">ЧП на салюте 3 июля 2019 года, тогда в результате взрыва один человек погиб, больше десяти получили травмы. На суде допросили бывшего начальника Минской военной комендатуры Николая Кураша. Он сообщил, что по итогам предписания Следственного комитета министр обороны вынес ему дисциплинарное взыскание — строгий выговор. На данный момент Кураш не возглавляет комендатуру.



Обвиняемый по делу Константин Денисов Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске во время вечернего праздничного салюта в День независимости в 2019 году произошла трагедия. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы. Как отмечено в обвинении, причиной ЧП стала механическая доработка снарядов: вместо того, чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, обвиняемые ножами сняли часть оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол. Внутри металлической мортиры произошел взрыв, осколки разлетелись и попали в зрителей. В восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, 198 из них использовать было нельзя.

Следствие полагает, что трагедия произошла по вине сотрудников российского предприятия «Пиро-Росс» Максимилиана Сапронова и Константина Денисова, их судят за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (по ч. 2 ст. 299 УК — от 2 до 7 лет лишения свободы), а также командира роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика, его судят за нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (по ч. 2 ст. 463 УК — до 5 лет лишения свободы).



Максимилиан Сапронов Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня в суде допросили Николая Кураша, который на момент ЧП был начальником Минской военной комендатуры, его называют одним из основателей роты почетного караула, которую он возглавлял до назначения в комендатуру. На данный момент Кураш занимает другую должность. На вопрос, связано ли это со взрывом 3 июля, он не ответил. Однако рассказал, что из Следственного комитета поступило предписание, в результате которого Кураша подвергли дисциплинарному взысканию — вынесли ему строгий выговор.

Ранее в суде Алексей Круглик говорил, что в взрыв в прошлом году — это не первое ЧП во время салюта. Ранее салютные установки трижды взрывались, правда, по другим причинам. Это было в 2013, 2017 и 2018 годах. Первый салют, которым руководил командир патрульной роты Круглик, был в День независимости 2018 года. Уже тогда были вопросы к качеству фейерверков.

— Мой заместитель поехал получать их на склад, и там были просроченные изделия. Доложили. Ответили: «Получайте что есть». Заведующая склада говорила, что уже докладывала об этом, но ей сказали, что фейерверки стоят дорого, экономически невыгодно их уничтожать <…> На сегодняшний день на складе больше половины просрочены, — рассказывал во время допроса Алексей Круглик.

Подготовка к салюту на День независимости началась 1 июля 2019 года. Он видел, что некоторые фейерверки были бракованными, но руководству об этом не докладывал, потому что 9 мая была такая же картина.



Алексей Круглик Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Все об этом знали 9 мая, и ситуация повторилась. В этот раз приходил начальник штаба, командир батальона, заместитель военного коменданта, — отмечает Круглик и добавляет: руководство видело, как обрезались фейерверки, которые не подходили по размеру. У одного руководителя это не вызвало никаких вопросов, другой спросил, что они делают — но никто не остановил.

По нормативам, пояснил в суде Николай Кураш, салютные установки нужно зарядить в один день, в день запуска салюта.

— Мы выходили на Минобороны с предложением внести изменения по этому вопросу, но все осталось по-прежнему, — пояснил свидетель.

По его словам, сразу после инцидента он прибыл на место ЧП, общался с работниками «Пиро-Росс», но ничего по сути происшествия они не могли. На следующий день, 4 июля, Кураш взывал к себе по одному Сапронова и Денисова, когда их уже допрашивали, и снова спросил, что стало причиной ЧП, но снова ничего вразумительного, по его словам, не услышал.

Ранее Константин Денисов заявил в суде, что во время предварительного следствия его три раза вызывали к военному коменданту.

— На меня психологически давили, — пояснил обвиняемый. — Говорили, чтобы я не указывал военных. Военный комендант сказал, что лейтенанту Круглику стало плохо (в суде не прозвучало пояснений к этой фразе — Прим. TUT.BY).

— Как это повлияло на ваши показания? — уточнила судья.

— Я просто исключил его и всех солдат из своего рассказа (показаний на допросе — Прим. TUT.BY).

На вопрос защитника, оказывал ли Николай Кураш давление на Денисова или Сапронова, он пояснил, что ничего подобного не было.