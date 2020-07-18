В Гомеле отпустили осуждённых на 3 суток после акции протеста 14 июля. Интервью. «Вечерний выпуск»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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Сегодня, 17 июля из ИВС отпустили троих задержанных на акции протеста в Гомеле. Осуждённые по статье 23.34 КОАП РБ получили Владимир Костюкович, Владислав Мельников и Даниил Максименко получили по трое суток ареста. В отношении последнего суд, передавая матери информацию сказал неверное решение. Ранее говорилось о 10 сутках ареста, на самом деле он получил 3. Как встречали задержанных, смотрите в «Вечернем выпуске».

СН 17.07.2020