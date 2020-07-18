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В Гомеле отпустили осуждённых на 3 суток после акции протеста 14 июля. Интервью. «Вечерний выпуск»

18.07.2020 06:14 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Сегодня, 17 июля из ИВС отпустили троих задержанных на акции протеста в Гомеле. Осуждённые по статье 23.34 КОАП РБ получили Владимир Костюкович, Владислав Мельников и Даниил Максименко получили по трое суток ареста. В отношении последнего суд, передавая матери информацию сказал неверное решение. Ранее говорилось о 10 сутках ареста, на самом деле он получил 3. Как встречали задержанных, смотрите в «Вечернем выпуске».

СН 17.07.2020

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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