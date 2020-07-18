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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "БелДжи" расширяет производство на территории Беларуси Компания "БелДжи" планирует начать строительство завода двигателей в текущем году. Эту информацию нам подтвердило руководство предприятия. Новое производство...

Компания "БелДжи" планирует начать строительство завода двигателей в текущем году. Эту информацию нам подтвердило руководство предприятия. Новое производство будет воздвигнуто на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". Более того, на площадке особой экономической зоны планируется развить производство сидений. Таким образом отечественная промышленность расширяет производственную базу и получает новые рабочие места.В это же время компания "БелДжи" ведет переговоры по расширению потенциальных рынков сбыта с Казахстаном, Узбекистаном и Сербией. В текущем году планируется выпустить не менее 20 тысяч автомобилей и в то же время увеличить составляющую выпускаемых в Беларуси узлов и агрегатов для легковых машин.Какие новинки представит уже в текущем году отечественный автопром, и какие инновации вносят в серийное производство белорусские конструкторы, смотрите проект. Локализация в машиностроении" сегодня после