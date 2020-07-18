Юная жительница деревни Кожево Жуховичского сельсовета Маргарита Звонко: «Молодежи нужно ставить больше положительных целей и трудиться на благо Беларуси»

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В проекте «Мы вместе» — Маргарита Звонко, воспитанница театральной студии «Эксперимент», лауреат Международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей:

— Отрадно, что в Беларуси для молодежи созданы все условия. Хотя я и живу в небольшом населенном пункте нашего района, у меня есть замечательная возможность получать дополнительное творческое образование. Мое увлечение приносит мне много побед в международных и республиканских конкурсах и фестивалях. Мне посчастливилось получить Гран-при I Международного патриотического онлайн-фестиваля «Мы помним» и стать лауреатом 1 степени IV Международного конкурса искусств «ArtKids» в Минске. Участие в Международном онлайн-конкурсе «АrtStart» в Санкт-Петербурге принесло мне диплом1 степени.

Мы, молодое поколение, должны сохранять историю своей страны, ее культуру и продвигать Беларусь на международной арене. Нам нужно ставить перед собой больше положительных целей и трудиться на благо своей Родины.

Служба информации «Полымя»