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Лукашенко в Гомеле. Интервью с Женей, которому удалось поговорить с президентом. «Вечерний выпуск»

23.07.2020 06:12 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

21 июля в Гомель приезжал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Он встретился с активом Гомельской области и открыл новую поликлинику для взрослых на Мазурова. Среди толпы, которая встречала Лукашенко у объекта, оказался и гомельчанин Евгений Сильченко. Парень не из робкого десятка, а потому ему удалось обратить на себя внимание президента. После разговора часть байнета разразилась хейтом, мол, почему Лукашенко назвал его по имени? Он, что, подставной? Часть выразила, как говорится, респект за то, что удалось подобраться к действующему главе государства.

Так какие вопросы задал Лукашенко гомельчанин Женя? Почему он пришёл на встречу и как ему это удалось? Почему Лукашенко назвал его по имени и что пообещал? Смотрите интервью в «Вечернем выпуске».

СН 22.07.2020

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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