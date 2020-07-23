Лукашенко в Гомеле. Интервью с Женей, которому удалось поговорить с президентом. «Вечерний выпуск»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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21 июля в Гомель приезжал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Он встретился с активом Гомельской области и открыл новую поликлинику для взрослых на Мазурова. Среди толпы, которая встречала Лукашенко у объекта, оказался и гомельчанин Евгений Сильченко. Парень не из робкого десятка, а потому ему удалось обратить на себя внимание президента. После разговора часть байнета разразилась хейтом, мол, почему Лукашенко назвал его по имени? Он, что, подставной? Часть выразила, как говорится, респект за то, что удалось подобраться к действующему главе государства.

Так какие вопросы задал Лукашенко гомельчанин Женя? Почему он пришёл на встречу и как ему это удалось? Почему Лукашенко назвал его по имени и что пообещал? Смотрите интервью в «Вечернем выпуске».

СН 22.07.2020