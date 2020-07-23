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«Врачи не давали посмотреть на Элю». Мать дочери с синдромом Франческетти - о трудностях и боли
23.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Ты знаешь, кого ты родила?» Эти слова Светлана услышала, когда Эльвира только появилась на свет. Девочка родилась с очень редким диагнозом — синдромом Франческетти. Отсутствие нижней челюсти, тугоухость (у малышки отсутствовали дырочки в ушах), проблемы с сердцем, ногами и руками — это все свалилось на счастливую маму. С таким заболеванием врачи в Беларуси тогда не сталкивались, и Светлане приходилось собирать информацию по крупицам. Операции, реабилитации и постоянный поиск лечения — это лишь часть того, что пережила эта сильная женщина. Сейчас Эльвира ходит в школу, слышит этот мир (при помощи специального аппарата) и коммуницирует. Но каким трудом она этого добилась? Мы продолжаем проект «
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Девочка больна очень редким заболеванием.
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