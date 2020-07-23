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Беларусь намерена войти в рейтинг стран по развитию туризма

23.07.2020 10:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Доля Беларуси в мировых туристических доходах должна увеличиться до одной десятой процента к 2035 году. Еще одна важная цель - войти в топ-50 рейтинга стран по развитию сектора туризма и путешествий. Индекс конкурентоспособности составляется каждые два года аналитической группой Всемирного экономического форума. Такие задачи для отрасли прозвучали на заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров.

Участники встречи выступали с конкретными предложениями в контексте Национальной стратегии развития туризма на ближайшие 15 лет. В основе документа три составляющие: нынешнее положение дел, перспективы и пути достижения целей. Реализация стратегии позволит создать в отрасли порядка 90 тысяч дополнительных рабочих мест, увеличить инвестиции в сектор. Отметим, экспорт туристических услуг в 2019 году превысил 265 миллионов долларов. У нас погостили почти пять миллионов иностранцев.
 
 
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Доля Беларуси в мировых туристических доходах должна увеличиться до одной десятой процента к 2035 году. Еще одна важная цель - войти в топ-50 рейтинга стран по...
 
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