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Андрей Дмитриев в Гомеле: пикет, встреча. Что предлагает кандидат? «Вечерний выпуск»

24.07.2020 06:16 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Андрей Дмитриев — один из зарегистрированных кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси. 23 июля он посетил Гомель, где провёл пикет и встречу с избирателями. О специфике Гомельского региона, развитии бизнеса, долгах госпредприятий, возможности координации штабов и снятия кандидатуры — в «Вечернем выпуске» СН.

СН 23.07.2020

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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