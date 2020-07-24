Андрей Дмитриев в Гомеле: пикет, встреча. Что предлагает кандидат? «Вечерний выпуск»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Андрей Дмитриев — один из зарегистрированных кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси. 23 июля он посетил Гомель, где провёл пикет и встречу с избирателями. О специфике Гомельского региона, развитии бизнеса, долгах госпредприятий, возможности координации штабов и снятия кандидатуры — в «Вечернем выпуске» СН.

СН 23.07.2020