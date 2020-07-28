ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рядом с девушкой-провокатором на митинге Светланы Тихановской в Гомеле заметили работника отдела идеологии гомельского горисполкома — видео

28.07.2020 06:14 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Как «Сильные новости» сообщали ранее, вчера, 26 июля на площадке у Центра инклюзивной культуры в Гомеле проходил пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По некоторым подсчётам он собрал около 14 тысяч человек. Не обошлось и без провокаций.

Напомним, во время выступления кандидата мужчина кричал в мегафон «Ответь, почему с обмана начинаешь? Почему скрыла доходы?» К мужчине тут же подошли охранники и предотвратили провокацию. «Нашей Ниве» удалось идентифицировать провокатора. Им оказался замдиректора по идеологии одного из гомельских предприятий. В прошлом году на парламентских выборах он был зампредседателя избирательной комиссии. После митинга до него пытались дозвониться журналисты, но им никто не ответил.

Ближе к концу митинга был замечен ещё один провокатор. Молодая девушка пробралась к сцене, достала из рюкзака мегафон и стала кричать «Люди, кому вы верите? Здесь не за кого голосовать!» Людям это не понравилось, толпа была настроена враждебно по отношению к ней. Поэтому служба безопасности сразу окружила девушку кольцом, забрала мегафон, после чего провокатор ретировалась. Личность девушки до сих пор не идентифицировали.

Но вот, что самое интересное: на видео можно заметить блондинку с хвостом и в маске. Она всё время находилась рядом с девушкой, в руках у неё был телефон. «Сильным новостям» удалось установить личность блондинки. Ею оказалась действующий заведующий сектором управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи гомельского горисполкома Елена Баркова. Ещё недавно она исполняла обязанности главы отдела, до назначения на должность бывшего первого секретаря городского отдела БРСМ Николая Светогора. Судя по всему Баркова пришла вместе с девушкой, так как в видео видно, что она уходит вслед за ней, потом они останавливаются и о чём-то говорят.

Случайность ли это?

 Рядом с девушкой-провокатором на митинге Светланы Тихановской в Гомеле заметили работника отдела идеологии гомельского горисполкома — видео

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Вступительная кампания - 2020 в Беларуси в самом разгаре и для иностранных студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика