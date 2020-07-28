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«Приравнивает образ страны к этому спецтранспорту». МАРТ запретил майки с автозаком и «Welcome to Belarus»

28.07.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский магазин по продаже товаров с национальной символикой «Князь Вітаўт» предупредили об административной ответственности за реализацию маек с надписью «Welcome to Belarus» и изображением автозака. Об этом администрация торгового объекта сообщила на своей странице в соцсетях.


Фото: Крама «Князь Вітаўт»

На прошлой неделе владельцы магазина получили письмо из Брестского горисполкома. В документе указывается, что местные власти направили в Министерство антимонопольного регулирования и торговли запрос о том, не нарушает ли реклама маек с надписью «Welcome to Belarus» и рисунком автозака действующее законодательство.

В ответе из МАРТа сообщается, что «реклама, содержащая приветствие и приглашение посетить Беларусь, выраженное словами „Welcome to Belarus“, в сочетании с графическим изображением спецтранспорта, используемого для перевозки подозреваемых и обвиняемых (автозак), фактически приравнивает образ страны к данному спецтранспорту… что является проявлением неуважения к стране, уничижительным, превратным и аморальным действием. Такая реклама создает негативный образ страны, формирует ложные представления о ней, не соответствующие реализуемым в стране конституционным идеям и принципам, на основе которых формируется и воплощается в жизнь государственное управление. Такая реклама, наполненная негативной коннотацией по отношению к стране, фактически порочит образ страны, создает условия для разжигания социально-политических конфликтов и не соответствует нравственному принципу уважения к родине или в случае распространения такой рекламы иностранными гражданами — к чужой стране».

МАРТ признал такую рекламу неэтичной и ненадлежащей, а горисполком напомнил владельцу магазина об административной ответственности:

— В случае обнаружения факта реализации и (или) предложения к реализации футболок с надписью «Welcome to Belarus» в сочетании с графическим изображением спецтранспорта, используемого для перевозки подозреваемых и обвиняемых (автозак), после получения настоящего письма, горисполкомом будет начат административный процесс по ч.1 ст. 12.15 (нарушение законодательства о рекламе) КоАП.

 
 
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