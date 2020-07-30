Беларусь усилит контроль на границах, в том числе с Россией и Украиной

Источник материала: Tut.by

Выполняя поручения властей, пограничники нашей страны усиливают режим на границах Беларуси, в том числе с Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается, по всей государственной границе, в том числе на российском направлении, усилено оперативное прикрытие.

Будет усилен пограничный режим и введен дополнительный контроль погранзоны и полосы на белорусско-украинской границе. Проверки усилят и на пунктах пропуска, в том числе более тщательно будет проводиться досмотр транспорта, идущего в нашу страну. Также на них, как и на частях границы с Украиной между пунктами пропуска, будет увеличено количество пограничных нарядов.

Накануне на срочно созванном совещании у президента после появления информации о задержании боевиков из ЧВК «Вагнера» присутствовал также глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков по итогам совещания заявил , что пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией, в рамках отслеживания лиц, которые ее пересекают.