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Беларусь усилит контроль на границах, в том числе с Россией и Украиной
30.07.2020 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выполняя поручения властей, пограничники нашей страны усиливают режим на границах Беларуси, в том числе с Россией и Украиной. Об этом
Как сообщается, по всей государственной границе, в том числе на российском направлении, усилено оперативное прикрытие.
Будет усилен пограничный режим и введен дополнительный контроль погранзоны и полосы на белорусско-украинской границе. Проверки усилят и на пунктах пропуска, в том числе более тщательно будет проводиться досмотр транспорта, идущего в нашу страну. Также на них, как и на частях границы с Украиной между пунктами пропуска, будет увеличено количество пограничных нарядов.
Накануне на срочно созванном совещании у президента после появления информации о задержании боевиков из ЧВК «Вагнера» присутствовал также глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков по итогам совещания
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Как сообщается, по всей государственной границе, в том числе на российском и украинском направлениях, усилено оперативное прикрытие.
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