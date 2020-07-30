ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь усилит контроль на границах, в том числе с Россией и Украиной

30.07.2020 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выполняя поручения властей, пограничники нашей страны усиливают режим на границах Беларуси, в том числе с Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается, по всей государственной границе, в том числе на российском направлении, усилено оперативное прикрытие.

Будет усилен пограничный режим и введен дополнительный контроль погранзоны и полосы на белорусско-украинской границе. Проверки усилят и на пунктах пропуска, в том числе более тщательно будет проводиться досмотр транспорта, идущего в нашу страну. Также на них, как и на частях границы с Украиной между пунктами пропуска, будет увеличено количество пограничных нарядов.

Накануне на срочно созванном совещании у президента после появления информации о задержании боевиков из ЧВК «Вагнера» присутствовал также глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков по итогам совещания заявил, что пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией, в рамках отслеживания лиц, которые ее пересекают.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщается, по всей государственной границе, в том числе на российском и украинском направлениях, усилено оперативное прикрытие.
 
Новости дня
Новости общества
 
Праздник варенья устраивают 1 августа в поместье белорусского Деда Мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика