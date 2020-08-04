Вот адреса, где в августе перенесут отключение горячей воды

Источник материала: Tut.by

Мы рассказывали , кому в столице отключат горячую воду в августе. По некоторым адресам по графику это должны были сделать с 5-го числа, но перенесут на 10-е. Где воду отключат позже, сообщает «Минсккоммунтеплосеть».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вот адреса, по которым отключат воду с 10 августа по обновленной информации «Минсккоммунтеплосети». По информации агентства «Минск-Новости» , график менялся в связи с эпидемической ситуацией.

Алибегова, 6к1, 2, 3; 8к1, 2, 3; 10, 12, 12Б; 13к3; 13А; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Ак2; 27к1, 2, 3; 28, 32, 34, 38;

Белецкого, 2/7; 4,6,10к1,2; 12к1,2; 14к1,2; 16к1,2; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 46, 44, 47, 50к1, 2, 3;

Газеты «Звязда» пр, 4к1, 2, 3, 4; 6, 8, 10к1, 2, 3, 4; 12, 12к1; 14А; 14к1, 2, 3, 4; 16, 18, 20, 22к1, 2; 26к1; 28к1, 2; 30, 32 к1,2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59к1, 2; 60, 61, 65, 67, 69, 71;

Голубева, 20, 22к1, 2; 24, 24А; 25, 26к1, 2; 27, 28, 31;

Гурского, 44к1, 2, 3;

Ельских, 2;

Л.Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

Любимова пр., 9, 10, 11, 12, 13к1, 2, 3; 14, 15к1, 2, 3; 16, 17, 18,19к1, 2; 20, 21, 26, 26к1; 27, 29, 30к1, 2; 31, 32, 33, 34к1; 36к1, 2; 37, 39, 40к1, 2; 41, 42к1,2; 44, 46к1,2;

Михаловская, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16;

Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Рафиева, 3к1, 2; 5, 7, 9, 11, 14к1, 2, 3, 4; 15, 16, 19, 23к2; 25к1; 27, 29к2; 30, 31к2; 32, 33, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

Тышкевичей, 9, 15, 17, 19;

Я.Брыля, 2, 3, 3А; 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30;

Горецкого, 1, 3, 3А; 5к2; 7, 7к2; 7А; 9, 11, 15, 17, 17А; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А; 25, 26, 27, 27А; 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93;

Громова, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Есенина, 7, 9, 9А; 11, 11А; 13, 15, 17, 19, 19А, Б; 23, 23к1, 2; 25к1, 2; 27, 29, 30, 31к1, 2, 3; 33к1, 2; 34, 35к1, 2, 3; 36, 39, 40, 41, 42, 43к1, 2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143;

Карского, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А;

Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38к2; 39, 40к1, 2; 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56;

Курганная, 2;

Лобанка, 18, 20, 22, 26, 28к1, 2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 89А; 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110;

Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27;

Маршала Лосика, 4, 6, 14, 25, 26, 27, 27Б; 28, 29, 31, 32, 34;

Мачульского, 24, 24В; 26;

Молокович, 4;

Одинцова, 44, 48, 52, 54, 56, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

Панченко, 2, 4, 8, 10, 10А, Б; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52А; 54, 56, 60, 62, 62А; 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80;

Рафиева, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А; 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81А; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89к1, 2;91, 92, 93к1, 2, 3, 4, 5; 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 113;

Семеняко, 2, 4, 6, 14, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 42, 44;

Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, Б, Г; 12, 12А; 14, 15, 15А; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 62, 62А; 68, 70, 72;

Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37А; 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 149;

Слободской проезд, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28;

Сухаревская, 1, 3, 3А; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21к1, 2; 24, 26, 27, 28, 28А;31, 32, 34, 38к1, 2; 39, 41, 43А; 45, 46, 48, 48А; 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70;

Федорова, 1, 3, 5, 6, 9, 11к1, 2; 13к1, 2; 15, 17к1, 2; 19, 21, 23, 23А;

Чайлытко, 1, 2, 3, 3А; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 12А; 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;

Шамякина, 5, 7, 9, 11, 15;

Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36А; 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 49к1, 2, 3, 4; 51, 52, 54, 56, 59к1, 2; 60, 61, 62, 63к1, 2; 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

Ширмы, 3, 5, 7;

Школьная, 1 Г; 24, 26;

Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 6Б; 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17А; 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44.

Кому еще отключат горячую воду в августе, можно почитать здесь .