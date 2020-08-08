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По делу о стычках с ОМОНом в Минске проходит 17 человек

08.08.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По делу о нарушении общественного порядка в Минске проходит 17 подозреваемых. Речь идет о протестных акциях 14 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как заявляет следствие, при изучении видеозаписей «выявлены неоднократные случаи применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома».

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 («Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Указанные уголовные дела соединены в одном производстве.

— В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них — предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, — говорится в сообщении. —  В ходе допросов большинство признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции.

Напомним, во время несанкционированных акций протеста, проходивших 14 июля и вызванных отказом в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в Минске было задержано более 300 человек. По информации МВД, в результате стычек с протестующими тогда пострадало шестеро сотрудников ОМОН, а четверо из них были госпитализированы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске, также прокомментировал происходившие во время акций протеста столкновения с сотрудниками милиции.

— Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, — заявил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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- В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН, - говорится в сообщении.
 
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