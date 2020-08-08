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Белорусы по традиции смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

08.08.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.

 
 
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На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов...
 
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