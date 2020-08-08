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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За 4 дня в Москве досрочно проголосовали 647 белорусов Проходит досрочное голосование и за пределами страны. В Москве за 4 дня свой голос отдали около 650 наших граждан. Избирательный участок находится на территории...

Проходит досрочное голосование и за пределами страны. В Москве за 4 дня свой голос отдали около 650 наших граждан. Избирательный участок находится на территории посольства Беларуси. Проголосовать могут все белорусы, которые работают, учатся или находятся в командировке в России. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах: ЕЭК, Постоянном комитете Союзного государства, ОДКБ, а также все, кто состоит на консульском учете в посольстве.