ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За 4 дня в Москве досрочно проголосовали 647 белорусов

08.08.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проходит досрочное голосование и за пределами страны. В Москве за 4 дня свой голос отдали около 650 наших граждан. Избирательный участок находится на территории посольства Беларуси. Проголосовать могут все белорусы, которые работают, учатся или находятся в командировке в России. Это дипломаты, их семьи, те, кто работает в интеграционных структурах: ЕЭК, Постоянном комитете Союзного государства, ОДКБ, а также все, кто состоит на консульском учете в посольстве.

Александр Пашкевич, избиратель: "В прошлые выборы ходил голосовать и в эти пришел. Это мой гражданский долг. Голосую за стабильность, за развитие страны, за то, чтобы Беларусь дальше процветала и все у нее было хорошо".

Валерий Захаров, избиратель: "За то, чтобы Беларусь была сильная, процветающая, стабильная. И чтобы она сохранила все то, что приобрела за годы независимости".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проходит досрочное голосование и за пределами страны. В Москве за 4 дня свой голос отдали около 650 наших граждан. Избирательный участок находится на территории...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика