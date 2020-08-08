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Cегодня - последний день досрочного голосования
08.08.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Я голосую, в общем-то, каждый год. Потому что я живу в Беларуси, я считаю, что это каждого право и желание. А сегодня я пришла, потому что я живу на даче, потому что лето. И сегодня я приехала к внуку с детьми и решила все сразу решить".
"Я - участник войны, мне 95 лет, мне лишний раз ходить просто тяжело. Решила - проголосую. Проголосовала с удовольствием. Знаете, я хотя этнически русский человек, но я живу всю жизнь в Беларуси и очень люблю Беларусь, и от всей души желаю успехов. Всегда радуюсь, когда слышу что-то хорошее про Беларусь. И вот хотела бы, чтобы выборы тоже прошли хорошо!".
Напомним, сегодня - последний день досрочного голосования. Избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.
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"Я голосую, в общем-то, каждый год. Потому что я живу в Беларуси, я считаю, что это каждого право и желание. А сегодня я пришла, потому что я живу на даче, потому что...
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