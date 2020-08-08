Cегодня - последний день досрочного голосования

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"Я голосую, в общем-то, каждый год. Потому что я живу в Беларуси, я считаю, что это каждого право и желание. А сегодня я пришла, потому что я живу на даче, потому что...