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Cегодня - последний день досрочного голосования

08.08.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Я голосую, в общем-то, каждый год. Потому что я живу в Беларуси, я считаю, что это каждого право и желание. А сегодня я пришла, потому что я живу на даче, потому что лето. И сегодня я приехала к внуку с детьми и решила все сразу решить".

"Я - участник войны, мне 95 лет, мне лишний раз ходить просто тяжело. Решила - проголосую. Проголосовала с удовольствием. Знаете, я хотя этнически русский человек, но я живу всю жизнь в Беларуси и очень люблю Беларусь, и от всей души желаю успехов. Всегда радуюсь, когда слышу что-то хорошее про Беларусь. И вот хотела бы, чтобы выборы тоже прошли хорошо!".

Напомним, сегодня - последний день досрочного голосования. Избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. 

 
 
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"Я голосую, в общем-то, каждый год. Потому что я живу в Беларуси, я считаю, что это каждого право и желание. А сегодня я пришла, потому что я живу на даче, потому что...
 
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