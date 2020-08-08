ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белые брюки - роскошный предмет гардероба

08.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Антиобраз

Этот образ нельзя назвать цельным и единым. Скорее, это модный Франкенштейн. Все из разных опер: пляжная соломенная шляпка, вечерний кардиган, топ с кружевными вставками. То, что они собрались вместе вокруг белых брюк, крайне неестественно. 

Что в тренде?

С легкой руки влиятельного в мире моды Института цвета Пантон этим летом в тренде не просто белый, а бриллиантовый белый. Ослепительный и безупречный. Как вершины высоких снежных гор, как нежные облака, как морская пена, как  идеальные мечты. В таком оттенке бесподобны платья и брюки, блузы и топы… Да и тотал-уайт никто не отменял! Это ведь просто белая магия, когда весь образ целиком состоит только из предметов одежды в несравненном оттенке.

Трендовый образ № 1

Белые брюки – это роскошный предмет гардероба, поэтому чаще всего они используются в образах на выход. Здесь важно не переборщить с декором и аккуратно подобрать цветовую гамму.  Белый цвет дружит с такими же чистыми дорогими цветами: красный, черный. Белые брюки – сами по себе акцентные, поэтому все остальные вещи должны быть близки к минимализму. 

Трендовый образ № 2


Белые брюки могут стать секретным ингредиентом в создании повседневных образов. Балансируем роскошные белые брюки спокойными базовыми вещами. Черные шлепанцы на низком ходу и свитшот такого же цвета. Гладкая фактура брюк контрастирует с плетением на обуви и рельефной поверхностью свитшота. Не забываем про трендовые штучки: крупная золотая цепь, акцентная микро-сумочка цвета фуксии и объемные солнечные очки.  Просто, но гениально. Перед нами – девушка с обложки. 

Модный лайфхак

Большинство до сих пор думает, что длинные широкие брюки носятся под каблук или платформу. Но последние модные тенденции рекомендуют носить такие брюки с обувью на низком ходу. Используйте этот прием, и добавите богемности в ваш личный стиль.
 

Модные выводы


Трендовые белые брюки оказались в тени случайно оказавшихся вместе вещей. То, что называется - разношерстая одежда. 
Белые брюки, красный асимметричный топ с воланами, лаконичные шлепанцы и сумка в черном цвете. Безупречное сочетание, достойное высшего общества.
Белые брюки любят праздники, но не боятся и летних будней! Особенно в компании базового свитшота и акцентной сумочки. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз Этот образ нельзя назвать цельным и единым. Скорее, это модный Франкенштейн. Все из разных опер: пляжная соломенная шляпка, вечерний кардиган, топ с...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве осудили журналистов и активистов: всем дали «сутки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика