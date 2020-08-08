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Антиобраз

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белые брюки - роскошный предмет гардероба Антиобраз Этот образ нельзя назвать цельным и единым. Скорее, это модный Франкенштейн. Все из разных опер: пляжная соломенная шляпка, вечерний кардиган, топ с...

Этот образ нельзя назвать цельным и единым. Скорее, это модный Франкенштейн. Все из разных опер: пляжная соломенная шляпка, вечерний кардиган, топ с кружевными вставками. То, что они собрались вместе вокруг белых брюк, крайне неестественно.С легкой руки влиятельного в мире моды Института цвета Пантон этим летом в тренде не просто белый, а бриллиантовый белый. Ослепительный и безупречный. Как вершины высоких снежных гор, как нежные облака, как морская пена, как идеальные мечты. В таком оттенке бесподобны платья и брюки, блузы и топы… Да и тотал-уайт никто не отменял! Это ведь просто белая магия, когда весь образ целиком состоит только из предметов одежды в несравненном оттенке.Белые брюки – это роскошный предмет гардероба, поэтому чаще всего они используются в образах на выход. Здесь важно не переборщить с декором и аккуратно подобрать цветовую гамму. Белый цвет дружит с такими же чистыми дорогими цветами: красный, черный. Белые брюки – сами по себе акцентные, поэтому все остальные вещи должны быть близки к минимализму.Белые брюки могут стать секретным ингредиентом в создании повседневных образов. Балансируем роскошные белые брюки спокойными базовыми вещами. Черные шлепанцы на низком ходу и свитшот такого же цвета. Гладкая фактура брюк контрастирует с плетением на обуви и рельефной поверхностью свитшота. Не забываем про трендовые штучки: крупная золотая цепь, акцентная микро-сумочка цвета фуксии и объемные солнечные очки. Просто, но гениально. Перед нами – девушка с обложки.Большинство до сих пор думает, что длинные широкие брюки носятся под каблук или платформу. Но последние модные тенденции рекомендуют носить такие брюки с обувью на низком ходу. Используйте этот прием, и добавите богемности в ваш личный стиль.Трендовые белые брюки оказались в тени случайно оказавшихся вместе вещей. То, что называется - разношерстая одежда.Белые брюки, красный асимметричный топ с воланами, лаконичные шлепанцы и сумка в черном цвете. Безупречное сочетание, достойное высшего общества.Белые брюки любят праздники, но не боятся и летних будней! Особенно в компании базового свитшота и акцентной сумочки.